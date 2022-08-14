نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك نشا تعالي أقولك أزاي تفتحي بشرتك ورقبتك وأيديكي وتخليهم زي القشطة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم أغلبية السيدات والفتيات بالأشياء التي تظهر جمالها ومن ضمن هذه الأشياء هي الوجه واليدين وكذلك الرقبة فهذه المناطق من أكثر المناطق وضوحا وتكون معرضة دائما لأشعة الشمس الضارة وللعوامل البيئية، فهذه الأشياء تجعل البشرة عامة باللون الغامق وأيضا الملمس يكون خشن فبسبب هذا الشيء تبحث جميع الفتيات عن الإستخدامات التي يكون لها دور كبير في تبييض الوجه الرقبة واليدين شكل سريع، حيث العديد من الأشياء التي تساعد على ذلك وهي كريمات التفتيح أو الوصفات الطبيعية أو الماسكات وغير ذلك فنجد عدد من الفتيات يلجأون إلى إستخدام كريمات التفتيح حيث أن يكون مفعولها سريع جدا ويظهر في خلال عدة أيام ولكن بجانب هذا فقد يكون لها آثار سلبية على البشرة نظرا للمواد الكيميائية التي تتكون منها لذلك لا تكون مناسبة، فقد نجد عدد آخر منهم يلجأون إلى إستخدام الوصفات الطبيعية والماسكات بشرط أن تكون طبيعية ومفيدة للوجه فهي تحتوي على مكونات طبيعية وكل هذه المكونات موجودة في كل بيت فتكون بسيطة ولا تتطلب إلى تكاليف مثل كريمات التفتيح الجاهزة. مكونات وصفة النشا لتبييض الوجه والرقبة واليدين ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة النشا لتبييض الوجه والرقبة واليدين نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ونقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ثم يتم خلط كل المكونات التي تم ذكرها مع بعضها بطريقة جيدة يتم الحصول على خليط متجانس.

وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الوجه والرقبة واليدين ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم غسل هذه المناطق بالماء البارد.

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