نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي بكل تكاتها وبخطوات سهلة وسريعة وبطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الباستا فلورا نوع من أنواع الحلويات فهي تكون مختلفة تماما عن الكيك أو البسبوسة لأن عجينة الباستا فلورا تشبه كثيرا البسكويت الذي يتم حشوه بأي نوع مربى محبب بالنسبة للأشخاص، وهي من أنواع الحلوى الذي يطلق عليها إسم آخر وهو تارت المربى ومن الممكن أن نقوم بحشوها بمربي الفراوله أو المشمش أو الخوخ وغير ذلك فهذا على حسب الرغبة وأيضا يكون للباستا فلورا عدة أشكال مختلفة فيمكن أن نقوم بعملها على شكل أصابع طويلة أو يتم بشر العجينة فقد تتميز بمذاق رائع ولذيذ. مكونات الباستا فلورا بالمربى ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضتان.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

كوب واحد صغير من المربى. طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى في البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم تجهيز صينية وندهنها بالزبدة ثم نحضر طبق عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

ثم قومي بإحضار وعاء عميق ونضع به بيضتان وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضع نصف كوب كبير من السكر البودر.

ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله لخفق البيض بطريقة جيدة مع باقي المكونات ونحصل على قوام هش.

ثم قومي بإضافة كوب إلا ربع من الزبدة وربع كوب كبير من الزيت النباتي ونستمر في تشغيل المضرب لكي يتم الحصول على خليط كريمي وناعم.

ونقوم بوضع خليط الدقيق إلى هذا الخليط ويتم عجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ونقوم بوضع خليط الدقيق إلى هذا الخليط ويتم عجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم يتم تقسيم العجينة إلى نصفين فنضع نصف منها في الصينية ويتم فردها ونضيف إليها المربى ونفردها أيضا جيدا.

أما النصف الآخر من العجينة نقوم تشكيله بإستخدام المبشرة فيتم بشرها وبعد الإنتهاء نضعها في الفرن ونتركها ليكون لونها ذهبي.

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