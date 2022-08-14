نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين السحرية لتبييض وإزالة تشققات الرجلين والجلد الميت وتنعيم الكعب في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشققات القدمين من المشاكل التى تسبب الإزعاج، وتسبب عدم الشعور بالراحة بالنسبة للكثير من الفتيات والسيدات وخاصة العروس المقبلة على الزواج لذلك سوف نقدم إلى كل من تعانى من هذه المشكلة خلطة الفازلين المكونة من مواد طبيعية يمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل بمكونات تتوافر بسعر بسيط ومناسب، ومن أسباب تشقق القدمين الإستخدام بالماء الساخن لفترات طويلة وإرتداء الأحذية المفتوحة، وإصابة القدمين ببعض الأمراض الجلدية، وإستخدام الصابون الذى يحتوى على الكحول والألوان الصناعية، وتتكون هذه الوصفة من الفازلين وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والزبادى والجلسرين فالفازلين يساعد على إزالة الخلايا والقشور الميتة من الرجلين والتى تسبب فى ظهور تشققات كبيرة فى القدمين فتسبب فى الألم عند المشى فالقشور تسبب فى جفاف وخشونة الكعبين ويمكن أن تسبب فى ظهور جرح بالرجلين، وتجعل شكل الرجلين قبيح، والفازلين يجدد خلايا الجلد وظهور الرجلين ناعمة وبشكل جميل، ويعمل على ترطيب القدمين بالرغم من أن الأسواق ومحلات لوازم مستحضرات التجميل مليئة بالكريمات والمنتجات التجارية والتى ليس لها أى فائدة أو تأثير. مكونات الفازلين لإزالة تشققات الرجلين ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين فى البداية نقوم بتنظيف القدمين عن طريق نقعها فى إناء به ماء دافئ وملح ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بتجفيف الرجلين ثم يتم عمل خلطة الفازلين بتحضير وعاء ثم نضع به الفازلين وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والزبادى والجلسرين.

ثم يتم خلط جميع مكونات الفازلين حتى نحصل على وصفة متجانسة ومتداخلة مع بعضها البعض ثم نبدأ بدهن هذه الوصفة فى الرجلين مع إرتداء جوارب قطنية فى القدمين.

ثم نتركها لمدة أربعة وعشرون ساعة، وفى اليوم التالى يتم إزالة الجوارب ثم يتم تنظيفها جيدا بالماء الفاتر.

وتكرر نفس الخطوة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة شهر، وبعدها سوف نلاحظ ظهور القدمين بشكل خطير بإستخدام خلطة الفازلين السحرية

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