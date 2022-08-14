طريقة تحضير عجينة المناقيش وكيف نعمل عجينة المناقيش في البيت؟

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير عجينة المناقيش، هي واحدة من أشهر الوجبات والمخبوزات، التي يمكنك تناولها كوجبة جانبية على مائدتك، أو كوجبة أساسية ويرجع ذلك إلى طريقة الحشو، ولكن من أجل اتباع طريقة عمل عجينة المناقيش الهشة، يجب عليك تحديد بأي طريقة ترغبين في صنع العجينة من الأساس، فالعجينة هي أساس ما تقومين بخبزه، فإذا كانت هشة وطرية يمكنك الحصول على مخبوز ناعم وجيد التشكيل، والمناقيش من المخبوزات التي تجذب الأطفال والكبار أيضًا، وتناسب وجبات الإفطار إذا ما قمت بحشوها بالجبن، أو خبزها على طريقة عمل عجينة المناقيش بدون خميرة، أو طريقة عمل عجينة المناقيش بدون حليب، أو حتى طريقة تحضير عجينة المناقيش بزعتر، في حين تناسب وجبة الغداء، إذا ما قمت بخبزها وحشوها باللحم على طريقة عمل عجينة المناقيش الفلسطينية، وكذلك طريقة عمل عجينة المناقيش السورية، فهي طرق تناسب الحشو باللحوم، وتناولها أثناء الغداء.

طريقة تحضير عجينة المناقيش اللبنانية

كوب واحد من الطحين.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

¼ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كيف تصنع المناقيش اللبنانية؟

يمكنك تحضير عددًا من المخبوزات باستخدام عجينة المناقيش اللبنانية، ومنها على سبيل المثال طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وكذلك مناقيش لبنانية بدون فرن، ولا تنس تجربة عجينة طريقة عمل الأقماع منال العالم، فهي تمنحك عجينة هشة وطرية للغاية. ولتجربة عجينة المناقيش اللبنانية استخدمي المكونات التالية:

امزجي أولا الخميرة مع الزيت والسكر والماء في وعاء صغير. وبعد ذلك ضعي المزيج جانبًا حتى تمام التفاعل. وبعدها انخلي الدقيق في وعاء آخر مختلف ووضعي معه الملح. وعقب ذلك امزجي المكونات الجافة معا بعد إضافة الماء واعجني حتى الحصول على عجينة هشة. وأخيرًا ضعي العجينة في وعاء واسع، واتركيها في مكان مظلم ودافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها. وبعد ذلك ابدئي في فردها وضعي الحشو المناسب لك.

طريقة عمل عجينة المناقيش على الغاز

كوبان من الطحين.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة مذابة في كأس من الماء.

¾ كوب من الحليب السائل الفاتر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الزعتر.

كيف نعمل عجينة المناقيش في البيت؟