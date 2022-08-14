نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل واسرع طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية الاصلية وطريقة عمل قرص الشاي الهش واللذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر القرص الفلاحي من المعجنات والمخبوزات المفضلة لدى الجميع. تعلم كيفية القيام بذلك بخطوات بسيطة. تعتبر طريقة العجن الناعم بالحليب من الأطباق الشعبية جدا في مصر خاصة في الريف المصري وصعيد مصر حيث تفضل النساء تحضيره يوميا لأطفالهن لتجنب شرائه من المخابز ويعتبر غير ذلك سيدة منزلية واحدة من المخبوزات السهلة عن أي مجهود. ميزة أخرى لها هي أنها لذيذة ومحبوبة من قبل جميع أفراد الأسرة ، ويمكن تحضيرها بطرق متنوعة وتحتوي على حشوات متنوعة مثل العجوة والملبان والجبن ، أو يمكن تركها سليمة. يمكن تقديمه في وجبة الإفطار مع فنجان شاي أو عشاء خفيف ، أو مع فنجان قهوة بين العصارة ، أو مع البسكويت والبسكويت محلي الصنع لقضاء الإجازات ، بمجرد التنقل ، وفي هذا المقال سنذكر بسيط المكون وطريقة سهلة للنجاح.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

مكونات :

كيلو من الدقيق

١/٤ كيلو من السمنة البلدى او زبدة

كوب من الزيت

١/٢ كوب من السمسم

ملعقتين من الخميرة

ملعقتين من السكر

كوب حليب دافئ

سمسم للتزيين

طريقة عمل قرص الفلاحى :

نقوم بتسخين السمنة والزيت معا حتة تسيح تماما ، ثم تضاف الي الدقيق الموجود في وعاء العجن تدريجيا ، ثم ضعي الخميرة والسكر في كوب الحليب الدافئ وتترك حتى تتفاعل وتختمر قليلا ، ثم يضاف الحليب والخميرة الي خليط الدقيق مع اضافة السمسم مع العجن والتقليب حتى يتكون عجينة طرية متماسكة ، ثم نقوم بتغطية العجين وتترك حتى تختمر ، ثم نقوم بتشكيل العجين الى اقراص وترص في صينية الخبز مع تركها نصف ساعة لترتاح ، ثم ترص الصينية في الفرن الساخنه مدة ١٥ دقيقة حتى تنضج وتقدم مع القهوه او الشاي

طريقة عمل قرص الشاي الطرية

المقادير :

٣ اكواب من الدقيق

كوبين من الزبادي

١/٢ كوب من الزيت او سمنة

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية او قطعة من الخميرة البيرة

ملعقة سكر

مقدار من الملح والحليب

سمسم للتزيين

طريقة عمل قرص الشاي الطرية :

في وعاء نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ فيه الخميرة والسكر مع التقليب وتترك خمس دقائق لتخمر ، ثم نقوم بنخل الدقيق في وعاء العجن وعلية الملح واللبن الرايب او الزبادي والزيت مع التقليب ثم ضيفي خليط الخميرة ، مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة لينة متماسكة دون التصاق بالوعاء ، ثم تترك مدة عشر دقائق ومن ثم تشكل على شكل اقراص وتزين بالسمسم وتوضع في صينية الخبز لتختمر مدة ساعة ، ثم تدخل الفرن الساخن وتترك لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتقدم مع الشاي.