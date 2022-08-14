النشا والخل لوجه كالبدر: سيجعلك بنت 16 عام نتيجة ستصدمك2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل لوجه كالبدر , ليخلصكم من الحبوب بشكل مبهر , ويعمل علي تفتيح البشرة من أول استخدام للخليط الذي يساعد في تفتيح البشرة والحصول علي بشرة مثالية خلال فترة قصيرة جدا من الوقت, سوف يدهشكم نتائجه الفعالة جدا في التبييض الفوري من أول استخدام, والقضاء علي التجاعيد نهائيا من الوجه بفضل الله, حيث تبحث كل فتاة علي بشرة مشرة وناصعة البياض بشكل مضمون وطبيعي دون أي أضرار جانبية بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لكل فتاه وسيدة ولدلك يجب الاهتمام بها بكل الطرق المتاحة لديكم والمضمونة أيضا, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل النشا والخل لوجه كالبدر لتفتيح البشرة من أول استعمال رهيب بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والخل لوجه كالبدر لتبييض البشرة بشكل مبهر ونتائج مبهرة

سوف نتعرف علي بعض المكونات الخاصة لعمل الخليط الرهيبة في التفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من الخل.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير الخليط الرهيب في المنزل دون أي تعب أو تكلفة للحصول علي بشرة مشرقة وناصعة البياض وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة زيت الليمون والخل ونقلب جميع المكونات جيد. ثم نضيف النشا مع التقليب الجيد للخليط حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. ثم نضيف ماء الورد بتدريج مع الاستمرار في الخليط بطريقة مستمرة حتي تتجانس المكونات. نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب بشرتكم ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس ولين.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة مضمونة لكيفية استخدام الماسك الرهيب علي البشرة والحصول علي نتائج مبهرة لتفتيح الفوري وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول الخاص بكم جيدا قبل وضع الخليط عليها.

نقوم بوضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها حتي تجف لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل البشرة ونستخدم مرطب للبشرة للحصول علي أفضل نتائج.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد النشا والخل لوجه كالبدر وبشرة خالية من أي عيوب في أقل وقت ممكن ونتائج فورية

سوف نقدم لكم بعض الفوائد التي يقدمها لكم النشا لتبييض البشرة بكل سهولة وفي اقل وقت وهي كالاتي:-