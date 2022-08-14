نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والمموج وتحويله لخيوط حرير بدون أضرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر جزء كبير من إهتمامات الفتيات والسيدات لأنه لا يقل أهمية عن إعتنائهم بتفتيح وتبييض البشرة وعملية تقشير الوجه والجسم فالشعر الصحى القوى واللامع يزيد من جمال وأنوثة الفتيات، والسبب يرجع إلى إستخدام كيراتين طبيعى ويصنع فى البيت بمكونات متوفرة فى كل منزل بسعر يناسب كل الفتيات والذى يتكون من زيت جوز الهند والبيض والخميرة والموز والنشا وزيت الخروع فالكيراتين هو نوع من أنواع البروتينات الموجودة والمتركزة فى الأظافر وفى الشعر فعند نقص الكيراتين من الشعر فإنه يسبب فى تساقط الشعر من الجذور ويسبب فى تقصف وهيشان وجفاف الشعر ويسبب أيضا فى ظهور القشرة لذلك سوف نشرح إليكى طريقة عمل الكيراتين الطبيعى فى المنزل الذى يعالج كل مشاكل الشعر سواء الشعر الجاف أو الشعر المجعد أو الشعر الخشن والمقصف. مكونات خلطة الكيراتين الطبيعى فى البيت ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

حبة واحدة من البيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة

ثمرة واحدة من الموز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم طريقة عمل كيراتين طبيعى فى البيت نقوم بداية بتنظيف الشعر من أى زيوت أو كريمات عالقة به بإستخدام الماء الدافئ ثم تجفيفه جيدا بفوطة نظيفة.

وبعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض والموز والعسل الأبيض والخميرة ثم نقوم بالخلط جيدا.

ثم نقوم بصب هذا الخليط فى وعاء، وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من زيت جوز الهند والنشا وزيت الخروع وعصير الليمون والكركم.

ثم يتم التقليب حتى يمتزج هذا الكيراتين وتتداخل وتتجانس جميع مكوناته، وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية ثم تمشيطه حتى تتغلغل الخلطة داخل الشعر.

ثم نضع الكيراتين فى الشعر من الجذور وحتى الأطراف ثم نتركها لمدة ساعتين على الأقل.

وبعد مرور الوقت ننظف الشعر من الكيراتين بغسله بالماء الفاتر ويكرر إستخدام الكيراتين مرة فى الأسبوع حتى يصبح الشعر لامع وجذاب.

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