نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنكهة الليمون أصنعي كيك الليمون اللذيذ بطريقة ناجحة وهشة وبمقادير بسيطة والطعم خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبقى ولا تزال الكيكة الهشة الإسفنجية من أشهى وألذ انواع الكيك التي يمكننا عملها وتناولها بطعم شهي وجميل حيث تقوم في العادة الكثير من الأطفال إلى شراء الكيك من محلات الحلويات او المحلات الخارجية حيث يعتبر هذا الكيك يباع في تلك المحلات بالطعم الذي ترغبين به ولكن يباع بكميات قليلة وبسعر غالي وكذلك يحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة التي تسبب ضرر لأجهزة الجسم وتؤدي إلى الإصابة بالكثير من الامراض التي تؤدي للوفاة، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل الكيك بالكيك الهش القطني، ويوجد هناك العديد من الانواع المختلفة للكيك ومنها كيك الفانيليا وكيك الليمون وكيك الشيكولاتة وغيرها من النكهات المختلفة التي تجعل الكيك بطعم لذيذ، ويعد كيك الليمون من افضل انواع الكيك التي يمكننا تناولها حيث تبدو تلك الكيك بطعم لذيذ ورائع. مكونات عمل وصفة كيك الليمون ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من الزيت.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد ونصف من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ربع كوب واحد من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة كيك الليمون في الخلاط الكهربائي ضعي به ثلاث حبات من البيض وضيفي كوب واحد من الحليب السائل وضيفي كوب واحد من السكر وكوب واحد من الزيت وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد خلط تلك المكونات ببعضها قومي بتفريغ المكونات التي قومنا بخلطها في وعاء كبير وضعيها في وعاء كبير ثم قومي بإضافة كوب واحد ونصف من الدقيق وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع ملعقة واحد كبيرة من الفانيليا.

بعد ذلك عليكي بتقليب تلك المكونات جيدا وضيفي ربع كوب من عصير الليمون وقومي بخلط وعجن تلك المكونات حتى يصبح قوام كثيف.

بعد ذلك قومي بصب تلك الخليط في صينية مدهونة بالزيت وقومي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيها في الفرن حتى تنضج.

بعد نضج تلك الكيك قومي بإخراجه من الفرن وعليكي بتركها حتى تبرد ثم قومي بتناول تلك الكيك الليمون بالطعم الشهي.

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