نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل فرحك يا عروسة.. اخلطي الكركم مع الفازلين لتفتيح البشرة والجسم بالكامل في ثواني هتبقي بيضاء زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من السيدات من مشاكل البشرة الدائمة والتي تبدا تلك المشاكل بظهور التجاعيد في الوجه والخطوط الرفيعة التي تسبب الكثير من الأحراج وتكثر تلك التجاعيد في الأماكن الموجودة حول العينين ونجد أيضا تواجد البقع الدائمة في الوجه بسبب كلف الحمل أو اختلاف لون البشرة بسبب أشعة الشمس، و مشاكل النمش والتي تظهر لدى الكثير من السيدات ولم يعرف سبب ظهورها حتى الآن و بسبب تلك المشاكل قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من تلك المشاكل وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة الكركم مع الفازلين والتي لها فاعلية كبيرة في التخلص من مشاكل البشرة وتفتيحها والقضاء على التجاعيد وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الكركم والفازلين

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في منزل منها الكركم والفازلين حيث يساعد الكركم كثيرا في التخلص من البقع الداكنة ونجد أن الفازلين يساعد على ترطيب البشرة بصفة مستمرة وسوف نوضح المكونات اللازمة لتحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة كركم كبيرة.

ملعقة نشا.

ماء ورد.

ملعقة فازلين.

٢ ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة الكركم والفازلين

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به الكركم والنشا ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضع بعد ذلك عليهم عصير الليمون من التقليب.

ثم نضع ماء الورد بالتدريج مع الاستمرار في التقليب.

ثم نضع الفازلين ونعمل على تقليبه جيدا حتى يمتزج مع المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسلها.

سوف نلاحظ مدى التخلص جميع مشاكل البشرة والقضاء على التجاعيد والبقع من أول استعمال.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على بياض بشرة دائم.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على بياض بشرة دائم. يجب الحرص الدائم على ترطيب البشرة بشكل يومي واستخدام ماسكات طبيعية تعطي نتيجة دائمة وجيدة للبشرة.

تبيض البشرة بالحناء البيضاء

كما يمكن تبيض البشرة باستعمال بعض الخلطات الطبيعية بدون مواد ضارة، تتكون من بودرة حناء بيضاء مع اضافة ملعقتين من زيت السمسم مع ثلاثة ملاعق من اللوز مع ملعقتين من الجلسرين ، ثم امزجي المكونات السابقة معا ، وضعي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ، ثم اغسلي وجهك بالماء يساعد على جعل وجهك ابي وناصع البياض من أول دهنة