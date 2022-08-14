ماسك النشا والخل لتبييض البشرة وازالة الرؤوس السوداء من اول استعمال

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عمر شويل - جدة من المشكلات المؤذية لدى الكثير من الفتيات هي الرؤوس السوداء خاصة لمن لديهم بشرة دهنية أو مختلطة ، تظهر الرؤوس السوداء على شكل بقع سوداء صغيرة على الأنف والذقن وأجزاء أخرى من الوجه ، وبعض الأسباب وراء ظهورها ، بما في ذلك الإفرازات الدهنية الزائدة تتراكم داخل المسام مما يؤدي إلى انسدادها في نهاية المطاف ، وهناك بعض التقنيات التقليدية أو الطرق التقليدية في المنزل لتنظيف بشرة الوجه ، لكنها قد لا تكون كافية للتخلص من المسام والرؤوس السوداء حسب الحاجة. هناك بعض الوصفات الفعالة لتنقية المسام بأفضل طريقة ممكنة ، بما في ذلك أقنعة الخل والنشا. كما يمكننا تطبيق طريقة الخل والنشا أو قناع الوجه لتقليل ظهور شعر الوجه ، والمساعدة في تنظيف مسام البشرة ، وتفتيح وتوحيد لون البشرة. يجف تماما ، ثم يغسل ويوضع الماء البارد على الجلد. يعد قناع النشا والخل أيضًا من أكثر الطرق أمانًا لتقليل ظهور الرؤوس السوداء ، حيث يحتوي النشا على خصائص تشديد المسام التي تساعد على تقليل الإفرازات الدهنية وتساعد أيضًا على امتصاص الزيت الزائد لتجنب اللمعان. الخل الأبيض له طعم حامض ويمكنه إزالة الرؤوس السوداء بشكل دائم.

ماسك النشا والخل لتبييض البشرة وازالة الرؤوس السوداء

ماسك النشا والخل لتنظيف وازالة الرؤوس السوداء

مكونات ماسك النشا والخل :

١ملعقة من النشا

ملعقتان من الخل الابيض

طريقة اعداد الماسك :

في وعاء قومي بوضع النشا والخل مع التقليب حتى يتجانس الخليط ويصبح سهل الفرد على البشرة ، ثم قومي بتنظيف بشرتك قبل وضع الماسك ، ثم افردي ماسك النشا والخل على بشرتك لمدة ثلث ساعة حتى يجف الماسك تماما ، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ، وللحصول على افضل النتائج استخدمي هذا الماسك ثلاثة مرات في الاسبوع.

ماسك النشا والزبادي لتبيييض البشرة

مكونات الماسك :

٤ ملاعق من الزبادي

٢ ملعقة من النشا كبيرة

نصف ليمونة

طريقة عمل الماسك :

ضعي في وعاء كلا من النشا والليمون والزبادي مع خلطهم جيدا حتى يتكون الماسك المطلوب ، ثم ضعي الخليط على بشرتك النظيفة ويترك مدة ٢٠ دقيقة واتركيه حتى يجف ، ثم اغسلية بالماء الدافئ ولبياض ملحوظ استخدميه بااستمرار من ٢ الي ٣ مرات اسبوعيا ، لا تتعرضي للشمس بعد وضع هذا الماسك لحتوائه على الليمون .