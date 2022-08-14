وصفة النشا الرهيبة لإزالة الشعر الخفيف الزائد من الوجه نهائياً وبدون أي ألم

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عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تواجد الشعر في الوجه حيث تتسبب تلك المشكلة في جعل ملمس الوجه غير مقبول وغير ناعم وتتمكن الكثير من الفتيات من إزالة الشعر المتواجد في الوجه ولكنهم لا يتمكنون من إزالة الشعر الخفيف الصغير في الوجه، حيث تعتبر تلك الإستخدامات التي تلجأ إليها الفتيات من الإستخدامات التي تسبب تلف للوجه وتسبب في ظهور البقع الحمراء والحساسية المفرطة، حيث توجد هناك وصفات طبيعية تعمل على تبييض البشرة وتتمكن من التخلص من الشعر الخفيف المتواجد في البشرة والوصفات الطبيعية هي وصفة النشا وصفة الليمون مع الجيلاتين ووصفة الفازلين مع الملح وغيرها من الوصفات الاخرى، حيث تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مواد طبيعية تعمل على القضاء على الشعر المتواجد في البشرة والحصول على بشرة نظيفة وناعمة خالية من الشعر نهائيا، حيث تعتبر من اقوى تلك الوصفات هي وصفة النشا مع الجيلاتين وعصير الليمون. مكونات عمل وصفة لإزالة الشعر الخفيف الزائد في الوجه ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الجيلاتين.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة لإزالة الشعر الزائد والخفيف المتواجد في الوجه احضري اولا إناء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الجيلاتين وقومي بتقليب المكونين الجافيين ببعضهما.

بعد ذلك عليكي بإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وقومي بتقليبهم مرة اخرى ثم قومي بوضعها على حمام بخار حتى تتمكنين من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك قومي برفعه من على حمام البخار وقومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطي تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة على الوجه بشكل متساوي بعد ذلك اتركيها حتى تجف.

عند جفافها قومي بتقشير الوصفة من على الوجه ثم قومي بغسل الوجه بالماء وسوف تحصلين على وجه نظيف ولامع.

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