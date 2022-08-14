نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك خطير لإزالة التصبغات والبقع الداكنة والكلف والتخلص من الجلد الميت والرؤوس السوداء سيجعل بشرتك مشدودة وصافية في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض البشرة لعدة عوامل تؤثر على صحتها ومظهرها بالسلب ومنها التعرض لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة وكثرة وضع المكياج وغيرها، وتلجأ بعض الفتيات إلى التقشير الكيميائي أو الليزر للتخلص من التصبغات والكلف الظاهر على البشرة ولكن هذا مكلف واليوم نقدم لكم ماسك جبار لإزالة البقع الداكنة والجلد الميت والرؤوس السوداء. ماسك جبار لإزالة التصبغات والبقع الداكنة والكلف المكونات: ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من دقيق الأرز. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الزبادي مع الكركم ودقيق الأرز ثم يضاف العسل وعندما نحصل على قوام كريمي متماسك يوزع الخليط على البشرة. اتركيه لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والبارد وندهن البشرة كريم مرطب ومن الأفضل أن يكون زيت اللوز الحلو. لأنه يقوم بترطيب البشرة بعمق ويجعل البشرة مشدودة وصافية هذا الماسك يزيل البقع الداكنة والتصبغات في الحال. ويقضي أيضا على الكلف التي تعاني منه السيدات الحوامل ويزيل الرؤوس السوداء والجلد الميت ويجعل البشرة متوهجة. وصفات طبيعية لإزالة البقع الداكنة وشد البشرة الحناء البيضاء وماء الورد: المكونات: ملعقة من الحناء البيضاء.

رشة من الكركم.

ماء ورد.

ربع ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز بولة متوسطة الحجم ونضع بداخلها الحناء البيضاء مع الكركم ثم يضاف زيت الزيتون ونقلب بعد ذلك يوضع ماء الورد.

تدريجيا لحين الحصول على خليط متجانس ثم يوزع على البشرة بالتساوي ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يفرك بحركات دائرية.

بعد ذلك يغسل بالماء البارد ونرطب البشرة بكبسولة فيتامين e تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. 2. بياض البيض وأوراق النعناع: المكونات: بياض بيضة.

نصف حبة خيار مبشورة.

حفنة من أوراق النعناع الطازجة. طريقة التحضير والاستخدام: في الخلاط نضع المكونات التي توجد بالأعلى ونخفقها عدة دقائق حتى تختلط جيدا ثم توضع على البشرة واتركيها لمدة 20 دقيقة.

نغسل البشرة بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت خالية من الرؤوس السوداء والتصبغات ويقوم أيضا بترطيب البشرة.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل من أجل تجديد خلايا البشرة وجعلها بيضاء كالثلج. البقدونس والعسل لإزالة البقع الداكنة وشد البشرة المكونات: حزمة بقدونس طازجة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ربع كوب ماء. طريقة التحضير والاستخدام: نقطع البقدونس ثم يوضع في الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات ونخفق عدة دقائق يصفي الخليط ثم يوضع على البشرة. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء هذه الوصفة تزيل التجاعيد والبقع الداكنة وتجعل البشرة تبدو أصغر في السن. جل الصبار والعسل لإزالة البقع الداكنة والتصبغات المكونات: ملعقة من مسحوق خشب الصندل.

2 ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط مسحوق الصندل مع جل الصبار حتى يصبح القوام كريمي ثم يضاف العسل ويوزع المزيج على البشرة. اتركيه 30 دقيقة ثم يغسل بماء فاتر يكرر الماسك مرتين أسبوعيا لتفتيح وتنعيم وترطيب البشرة والتخلص من التصبغات والبقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك خطير لإزالة التصبغات والبقع الداكنة والكلف والتخلص من الجلد الميت والرؤوس السوداء سيجعل بشرتك مشدودة وصافية في دقائق معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.