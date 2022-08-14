نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصنفرة المنزلية بالقهوة التركية لتبييض وتقشير البشرة والجسم كله وإزالة الجلد الميت نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من الفتيات بالإعتناء بأجسامهم وبشراتهم من حيث التخلص من جميع المشكلات المتعلقة به، حيث تقوم الكثير من الفتيات والسيدات بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل تلك المراكز على إستخدام الأجهزة والدلكات والخلطات التي تعمل على تبييض الوجه والجسم بشكل ملحوظ حيث يتواجد في الجسم الجلد الميت والقشور والمتسخات التي تجعل ملمس الجسم بشكل غير مقبول لذلك تتجه هؤلاء الفتيات إلى صنفرة الجسم والتخلص من مشكلاته وكذلك الوجه تعد مشكلة الوجه من المشكلات الكبرى التي تعاني منها الفتيات والتي ترغب الكثير من الفتيات بالتمتع ببشرة ناعمة وبيضاء خالية من المشكلات نهائيا، حيث تعتبر جميع المراكز تعمل على ضرر البشرة بشكل ملحوظ نتيجة لانها تستخدم مواد فعالة كيميائية تسبب تآكل للبشرة وعلينا بتجنب إستخدام تلك الإستخدامات وعلينا بإستخدام وصفة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على صنفرة الجسم وتعمل على تبييض البشرة والتخلص من مشكلاته نهائيا، وتتعدد الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تبييض البشرة وصنفرة الجسم وتعتبر من اقوى الوصفات الطبيعية هي وصفة القهوة التركية. مكونات عمل وصفة القهوة التركية لتبييض البشرة وتفتيح وصنفرة الجسم كمية من القهوة التركية مناسبة للوجه والجسم.

كمية مناسبة من ماء الورد تناسب كمية القهوة.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة القهوة التركية لتبييض البشرة وتفتيح وصنفرة الجسم أحضري طبق او وعاء وضعي به كمية من القهوة التركية وضيفي بها كمية من ماء الورد واخلطي ماء الورد مع القهوة التركية جيدا.

بعد خلط القهوة التركية مع ماء الورد جيدا قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات حتى تتجانس تماما.

بعد تجانس تلك المكونات قومي بوضعها على البشرة والجسم مع فرك الوجه والجسم لمدة من الوقت واتركي هذه الوصفة على تلك المناطق لمدة ربع ساعة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء حتى تصبح نظيفة وكذلك الجسم وكرري إستخدام تلك الوصفة للوصول إلى النتائج التي ترغبين بها.

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