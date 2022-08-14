نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقطع الخوخ اللذيذة أعملي عصير راني بالخوخ في البيت بكل أسراره بنفس طعم الجاهز وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخوخ من الفواكه الأساسية اللذيذة والتى تكثر بشدة فى فصل الصيف، ويقبل على تناولها جميع الناس الكبار والصغار، ويمكن الإستفادة من الخوخ فى عمل المربى، والمشروبات المتنوعة، ويستخدم الخوخ فى عمل تزيين الحلويات والتورتة، ويدخل الخوخ فى عمل كوكتيل الفواكه، ويمكن عمله عصير رانى الخوخ فى البيت والذى يتكون من الخوخ والسكر والماء لأن كوب عصير الروانى البارد يقلل من الشعور بالعطش ويزيد من إنتعاش الجسم، وهو الأكثر تفضيلا بين الجميع خاصة فى فصل الصيف وفى أيام الحر الشديد لمساعدتهم على الإرتواء، والخوخ من أجمل وأشهى الفواكه، ومليئة بالعناصر الغذائية الهامة للجسم مثل الفيتامينات والحديد والبروتينات لأنها غنية بالمياه المرطبة، ولا تحتوى على السعرات الحرارية، ويساعد الخوخ الجسم علي الحماية من العديد من الأمراض، ويحمي الجهاز العصبى والجهاز التنفسى من الإضطرابات، ويقوي الخوخ جهاز المناعة والعظام، ويحمى من الأنيميا ويعالج فقر الدم، ويوجد البعض من الناس يقبلون على شراء مشروب عصير رانى الخوخ المعلب من المحلات والأسواق التجارية لحاجتهم إلى تناول أشياء باردة عند الشعور بالعطش. إليكى مكونات عمل عصير رانى الخوخ فى البيت نصف كيلو واحد من الخوخ الطرى

أربعة من ثمرة الخوخ الناشف

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من السكر أكثر أو أقل على حسب الرغبة

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض طريقة عمل عصير راني الخوع فى البداية نقوم بتقطيع الخوخ الناشف إلى قطع صغيرة ثم نحضر إناء به السكر وقطع الخوخ ثم نتركه على نار متوسطة حتى ينضج، وبعد ذلك نتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع الخوخ الطرى ثم نضعه فى الخلاط الكهربائى مع القليل من الماء المثلج وعسل النحل ويتم تشغيله حتى يتم خلط هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتصفية الخوخ فى مصفاة ثم نقوم بوضع عصير رانى الخوخ فى إناء مناسب ونضع عليه مكعبات الخوخ الذي تم نضجه سابقا.

ويتم تقليبه جيدا ثم ندخله فى الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين ثم نخرجه، ويصب عصير رانى الخوخ فى أكواب التقديم، ويقدم بارد بأجمل وألذ طعم، وبألف صحة وهنا.

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