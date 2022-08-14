نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز ربانى.. الخميرة كيراتين طبيعى لتنعيم الشعر وفردة كخيوط الحرير بمفعول السحر وانسى الشعر الهايش والمجعد النتيجة مذهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كنز ربانى.. الخميرة كيراتين طبيعى لتنعيم الشعر ، كيراتين طبيعي بالخميرة تمت تجربته في كثير من المرات وكانت النتيجة ممتازة، فالخميرة بوجه عام من أفضل المواد التي يمكنك استخدامها على شعرك لأنها تساهم في فرد الشعر وتحسين مظهره وهي الاختيار الأفضل الذي يعالج تمامًا مشكلات استخدام المواد الكيماوية على الشعر في محاولة إجراء الفرد، لذلك يجب أن تتعلمي طرق استخدام الخميرة وتحويلها الى كيراتين طبيعي لشعرك.
كنز ربانى.. الخميرة كيراتين طبيعى لتنعيم الشعر
لتنفيذ تلك الوصفة تحتاجين إلى:
- كيس خميرة فورية.
- قدر مناسب من اللبن على أن يكون دافئا.
- الأصفر من بيضة.
- وإضافة إلى بعض العسل الأبيض.
الطريقة:
- بما أن اللبن دافئ قومي أولا بوضع العسل فيه، ثم قلبي برفق حتى يتم ذوبان العسل في الماء وبعدها أضيفي عليهما الخميرة.
- يحتاج الأمر فقط إلى 20 دقيقة، بعدها يؤخذ الخليط ويقلب عليه صفار البيضة مع استمرار التحريك.
- ضعي غطاء على شعرك بالكامل من البلاستيك وفوقه ضعي فوطة مبللة من الماء.
- انتظري مرور ساعة كاملة وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو.
وصفة الخميرة والماء لتطويل الشعر وفرده
بالتأكيد طالما كان الشعر مجعد فهو لا يظهر على طوله الحقيقي، وحينما تستطيع فرده سيظهر أنه أصبح أطول، ويمكنك استخدام هذه الطريقة من أجل الوصول إلى ذلك:
- حضري بعضًا من الماء الدافئ ثم ضعي عليه كيس من الخميرة الفورية.
- تأكدي من تقليب الخميرة جيدا ثم ضعيها لبعض الوقت لتختمر، حوالي 25 دقيقة، وبعدها وزعيها بفرشاة صغيرة على شعرك.
- يمكنك تركها لفترة حوالي 40 دقيقه وبعدها تنظيف الرأس بالشامبو.
قناع الخميرة والعسل للشعر
ستحتاجي فقط لبعض الخميرة الطبيعية مع بعض العسل الأبيض، لذلك أحضري بضعة من اللبن المجفف وماء دافئ.
الطريقة:
- في إناء مناسب ابدأي بوضع بعض الماء.
- وذوبي فيهم كمية بودر اللبن.
- وبعدها ضعي عليها الخميرة وقلبي جيدا وفي نفس الوقت اسكبي العسل على الخليط وقلبي.
- يمكنك بعد ذلك الانتظار لفترة حتى تهدأ الخلطة ثم تقلبي عليها الصفار مباشرة.
- هنا يوضع على الشعر وستحتاجي إلى وضع بونيه لبعض الوقت لا يتخطى إلا 60 دقيقة، وبعدها يمكن غسل الشعر بالماء وتجفيفه بالسيشوار، ولكن الأفضل تركه للتهوية.
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