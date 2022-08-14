نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة بدوية اشربوا منقوع البقدونس على الريق بدل الأدوية إذا كنتم تعانون من كل هذه الأمراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتوي مشروب البقدونس على عدد من الفوائد الصحية للجسم، ولذلك ينصح الأطباء بتناول مشروب البقدونس الدافئ يوميا على الريق للتخلص من الأمراض والمشاكل المتعلقة بالجسم، فتناول كوب من البقدونس الدافئ على معدة فارغة، يعتبر البقدونس من الأعشاب المهمة والأساسية في المطبخ، وتدخل في صناعة العديد من الوجبات المنزلية، كما يمكن أن يدخل في صناعة المشروبات، وذلك بسبب احتواء البقدونس على فوائد كثيرة.

فوائد البقدونس المغلي

يحتوي البقدونس المغلي على العديد من الفوائد المختلفة للجسم، فهو يقلل من الإصابة بمرض سرطان الثدي، وسرطان الجلد، وغيرها من الأمراض.

من فوائد البقدونس تقلل خطر الإصابة من السرطان، بسبب احتواء البقدونس على الفلافونويد والذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان.

تعمل على تحسين الجهاز المناعي للجسم.

يقلل من خطر الإصابة من التهابات المفاصل، لأنه يحتوي على زيت متطاير يسمى الأوجينول.

يقلل من خطر الإصابة من التهابات المفاصل، لأنه يحتوي على زيت متطاير يسمى الأوجينول. يمنع الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض تصلب الشرايين، والسكري، والربو.

مشروب البقدونس مصدر ممتاز لفيتامين ج، والذي يساعد على التخلص من الجذور الحرة.

يعمل على تحسين صحة العظام لجميع الفئات العمرية.

يحتوي مشروب البقدونس على حمض الفوليك وفيتامين ب.

البقدونس مفيد أيضا للبشرة من خلال وضعه باردا على البشرة، فيعمل على التخلص من البقع الداكنة.

طريقة تحضير مشروب البقدونس

يتم تحضير البقدونس عن طريقة غليه مع الماء، وإضافة بعض المكونات التي تعطي للمشروب قيمة غذائية أكبر، وإليكم الطريقة.