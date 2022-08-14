لا تدلكي وجهك، ولا تمارسي الرياضة والابتعاد عن الثلج ...اشياء يجب تجنبها بعد البوتوكس

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رياض -احمد صلاح-

تعريف البوتوكس

البوتوكس دواء يستخدمه الأطباء منذ سنوات لعلاج التجاعيد و"البوتوكس" هو اسم تجاري لمادة سامة تصنعها بكتيريا Clostridium botulinum هناك ماركات أخرى مثل Dysport و Xeomin.

البوتوكس هو المصطلح الذي نسمعه غالبًا لأنه كان أول بروتين توكسين البوتولينوم القابل للحقن.

استخدامات البوتوكس

السبب الأكثر شيوعًا لاستخدام الأطباء للبوتوكس هو تقليل ظهور تجاعيد الوجه لكن الحصول على حقنة البوتوكس يمكن أن يساعد في علاج حالات أخرى مثل:

التعرق الشديد تحت الإبط (فرط التعرق) خلل التوتر العنقي وهو اضطراب عصبي يسبب تقلصات شديدة في عضلات العنق والكتف رمش لا يمكن السيطرة عليه (تشنج الجفن) عيون تشير إلى اتجاهات مختلفة (الحول) الصداع النصفي المزمن مثانة نشيطة جدا.

كيفية عمل البوتوكس

يمنع البوتوكس الإشارات من الأعصاب إلى العضلات ولا يمكن للعضلة المحقونة أن تنقبض هذا ما يجعل التجاعيد تسترخي وتنعّم وغالبًا ما يستخدم البوتوكس على خطوط الجبهة وأقدام الغراب (الخطوط حول العين) وخطوط التجهم.

حقن البوتوكس للتجاعيد

يستغرق الحصول على البوتوكس بضع دقائق فقط ولن تحتاجي إلى تخدير. يستخدم المزود إبرة صغيرة لحقن البوتوكس في عضلات معينة مع شعور بسيط فقط بعدم الراحة.

يستغرق الأمر عمومًا من 7 إلى 14 يومًا حتى يصبح ساريًا بالكامل ويجب التوقف عن تناول الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات قبل أسبوعين من العلاج للمساعدة في منع الكدمات.

تستمر آثار البوتوكس من 3 إلى 6 أشهر مع عودة عمل العضلات ببطء تبدأ الخطوط والتجاعيد في الظهور مرة أخرى وتحتاج إلى العلاج مرة أخرى غالبًا ما تظهر الخطوط والتجاعيد أقل حدة بمرور الوقت بسبب تقلص العضلات.

أشياء يجب تجنب القيام بها مباشرة بعد العلاج بالبوتوكس

لا تدلكي وجهكِ

يُنصح دائمًا بترك وجهكِ بمفرده وعدم فركه لمدة يوم تقريبًا بعد الحصول على مادة البوتوكس لأن الضغط على وجهكِ بقوة أو تدليكه يمكن أن يتسبب في تحرك مادة البوتوكس مما يؤدي إلى تأثيرها في المناطق الخاطئة من الوجه.

يمكن أن يؤدي تدليك الوجه مباشرة بعد العلاج بالبوتوكس إلى تدلي الجفون وخطوط التجهم لذلك تجنبي لمس وجهكِ بشكل متكرر بعد مادة البوتوكس لمدة 6-8 ساعات على الأقل وابتعدي عن التدليك أو لمس الوجه لمدة 24 ساعة.

عدم ممارسة الرياضة

قد لا يبدو هذا أفضل نصيحة لجميع المهووسين باللياقة البدنية ولكن يجب تجنب ممارسة التمارين الرياضية أو الانغماس في التمارين الثقيلة بعد العلاج بالبوتوكس. يمكن أن يؤدي التمرين الكبير إلى إجهاد عضلات الوجه كما يمكن أن يمنع الإجهاد الناجم البوتوكس من الاستقرار في أعصابكِ وعضلاتكِ.

تؤدي إضافة الضغط على وجهكِ أثناء ممارسة التمارين الرياضية إلى انتقال مادة البوتوكس من الموقع الذي تم حقنه فيه إلى آخر.

يقال إن 24 ساعة هي مقدار الوقت المثالي الذي يجب على المرء أن ينتظره قبل ممارسة الرياضة بعد الانتهاء من مادة البوتوكس ومع ذلك يجب استشارة طبيبكِ الخاص.

علاجات الوجه

الذهاب إلى جلسات تنظيف وجه أو تطبيق علاجات خارجية بعد حقن مادة البوتوكس مباشرة ليس فكرة جيدة على الإطلاق على غرار تدليك الوجه تتطلب علاجات الوجه ممارسة بعض الضغط على عضلات الوجه، قد يؤدي هذا الضغط إلى تحرك مادة البوتوكس من موقعها الأصلي ليس هذا فقط ولكن الضغط الذي يمارس يصبح أيضًا عاملاً محددًا في عملية الشفاء.

عدم أخذ قيلولة أو النوم

يُنصح دائمًا بعدم أخذ قيلولة أو النوم لمدة 4 ساعات على الأقل بعد العلاج بالبوتوكس هذا لأن مادة البوتوكس تستغرق بعض الوقت لتستقر في المكان. قد يؤدي أخذ قيلولة أو الاستلقاء على وجهكِ إلى ممارسة بعض الضغط الإضافي على عضلات الوجه لذلك تأكدي من إبقاء رأسكِ مرفوعًا حتى بعد الاستلقاء حتى لا يتحرك البوتوكس.

الابتعاد عن الثلج

يعتقد البعض أن الثلج هو الحل الأسرع عندما يتعلق الأمر بتقليل الانتفاخ على الوجه بعد الحصول على حقن البوتوكس لكنه الحل الخطير والذي لا ينصح به الأطباء على الإطلاق فيجب ألا تتلامس بشرتكِ مع درجات الحرارة الشديدة مثل الساخنة والباردة بعد العلاج مباشرة.