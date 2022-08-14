انت الان تتابع خبر أبرزها اللحوم الحمراء..أطباء يكشفون عن 5 أطعمة شائعة تسبب ضرراً كبيراً بالكلى.والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أطباء يكشفون عن 5 أطعمة شائعة تسبب ضرراً كبيراً بالكلى كشف الأطباء عن خمس مواد غذائية في قائمة المواد القاتلة للكلى، فيما وذكرت مجلة En Son Haber التركية، إلى أن هذه المواد وفقا لخبراء الطب تلحق ضررا كبيرا بالكلى.

1-الموز:

يحتوي الموز على البوتاسيوم. لذلك لا يمكن اعتبار هذه المادة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية في الكلى، حسب “

2-البرتقال: ثمار الحمضيات غنية بفيتامين С، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي إذا لم ينظف الدم منه، يلحق الضرر بالجسم.

3-الملح

يؤدي تناول كمية كبيرة من الملح إلى استهلاك الكلى. لذلك من الأفضل استبداله بتوابل مفيدة.

4-الحليب: هذه مادة مفيدة للجسم عند تناولها بكميات معتدلة. لأن الإفراط في تناول الحليب، يلحق الضرر بالكلى، كونه يحتوي على الفوسفور الذي يرهق الكلى كثيرا.

5-اللحوم الحمراء: اللحوم بصورة عامة ترهق الكلى. لأن البروتين الحيواني صعب الهضم والامتصاص، حيث تنفق الكلى طاقة كبيرة لإخراجها. لذلك ليس مستبعدا أن يضطر الشخص الذي يفرط بتناول اللحوم الحمراء إلى إجراء عمليات غسيل الكلى بين فترة وأخرى وفقا لموقع روسيا .