كيس خميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة كيس خميرة لفرد الشعر الخشن، من الوصفات الطبيعية، والتي من الممكن أن تستخدم لفرد الشعر وتنعيمه، ومن خلال الآتي نوضح التركيبات التي من الممكن أن تدخل فيها الخميرة لعمل وصفة ممتازة تساعد في فرد الشعر بأقل مكونات، وبطريقة تحضير وتطبيق سهلة، وسنوضح فيما يلي أهم المكونات، والطريقة التي من الممكن أن تتبع خطواتها للتحضير.

كيس خميرة لفرد الشعر الخشن

كيراتين الخميرة لفرد الشعر يعطي الشعر الكثير من المميزات أهمها النعومة والترطيب، والتغذية، ومن المكونات الأساسية لعمل خليط الخميرة المنعم للشعر ما يلي في النقاط القادمة:

المكونات

ملعقة خميرة جافة.

ملعقة من النشا.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

يتم تذويب الفازلين في المايكرو ويف لثواني معدودة.

قومي بوضع الخميرة مع الفازلين، وقلبي المكونين بشكل جيد.

أضيفي مكون النشا بشكل تدريجي، وذلك للحصول على أفضل تجانس للمكونات دون أي تكتلات.

لا بد من إضافة مقدار زيت الزيتون مع التقليب لمزيد من النعومة للوصفة.

تطبيق الخليط يكون من مرة لمرتين في الأسبوع الواحد.

الخليط يعمل على تعزيز مستوى نعومة الشعر، كما أن الخميرة تعمل على تغذية الشعر بفيتامينات وعناصر تجعله أكثر قوة وخالي من أي تجاعيد.

الخليط يستعمل كوصفة معالجة لجفاف وهيشان الشعر.

وصفة الخميرة والموز لفرد الشعر الخشن

من أفضل خلطات تنعيم الشعر بشكل طبيعي وبدون اللجوء لأي نوع من أنواع المواد الكيميائية، والمكونات تأتي كما يلي:

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقتان زيت السمسم.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقتان عسل نحل.

موزة واحدة.

طريقة التحضير