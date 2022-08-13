نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم طبيعي لتشقق اليدين والرجلين حتي لو كانت شديدة ستصبح يديكي ورجليكي كالحرير من أول إستعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة كريم طبيعي لتشقق اليدين والرجلين، تهتم بمعرفتها الكثير من السيدات، حيث تعد مختلف الخلطات الطبيعية التي من الممكن أن تستخدم تعمل على تحقيق الكثير من الفوائد للجلد في تلك المنطقة الأكثر عرضة لعوامل خارجية قد تجعل الجلد فيها خشن، ومتشقق، ويفقد الرطوبة التي تكفي لنعومته، وفيما يلي نوضح خلطات ومكونات طبيعية، تعمل على تعزيز رطوبة الجلد للقدمين، وإزالة طبقة الخلايا الميتة من الجلد، والتي تعد هي السبب الرئيسي لخشونة القدمين.
كريم طبيعي لتشقق اليدين والرجلين
وصفات لعلاج تشققات وخشونة القدمين من بينها وصفة الملح ومكوناتها كالتالي:
المكونات
- ملعقة من ملح الطعام.
- ملعقتان من الجليسرين.
- ملعقتان مكون مياه الورد.
- قطرات من الليمون.
- ملعقتان جل الصبار.
- حجر الخفاف.
طريقة التحضير
- تحضير الوعاء الملائم، ومن ثم يتم وضع الجليسرين في الوعاء ومعه ماء الورد مع التقليب المستمر.
- يتم وضع جل الصبار مع المكونات والتقليب المستمر.
- يضاف الليمون مع التقليب المستمر، ومن ثم نحصل على تركيبة مميزة، ويتم نقع القدمين في هذا الخليط ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم فرك الكعب باستعمال الحجر الخفاف، وذلك كي تتم إزالة أي بقايا من الخلايا للجلد الميت، والتي تعد من أسباب خشونة القدمين وشحوب لونهما.
- بعد ذلك يفضل ارتداء جورب بعد دهن طبقة من أي كريم مرطب.
وصفة الفازلين والنشا لعلاج تشقق اليدين والرجلين
تعتبر خلطة طبيعية متميزة، ومن الممكن أن يتم استعمالها من خلال إحضار المكونات الآتية:
- ملعقتان من مرطب الفازلين.
- ملعقة خل.
- ملعقة نشا.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة من السكر.
طريقة التحضير
- لا بد وأن تقومي بتذويب الفازلين بشكل جيد باستعمال حمام بخار.
- وضع زيت الزيتون مع الخل والتقليب.
- إضافة النشا بالتدريج ثم السكر، وبدء التقليب.
- تصبح التركيبة جاهزة للاستعمال، ومن الممكن أن يتم فرك الكعبين بواسطتها، ولمدة تصل لعشر دقائق.
- كما انه لا بد من تكرار استعمال تلك الخلطة الطبيعية من مرة إلى مرتين كل أسبوع.
- كما يعمل الفازلين على تخليص تلك المنطقة من البشرة من أي خشونة أو تشقق، ولكن يشترط المواظبة على التطبيق.
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