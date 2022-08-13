“اختراع يا كوتش” اصنعي بنفسك الحلويات الشهيرة التي جننت العالم بدون فرن وببيضه واحدة

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عمر شويل - جدة كيكة الموز من الحلويات السهلة والسريعة التي نحضرها بدون فرن وهي كيكة مغذية ومفيدة للجسم لأنها تحتوي على الموز الذي يساعد على بناء عظام قوية ويحد من التوتر والقلق ويفيد مرضى الانيميا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد في هذا المقال سنعرض لكم طريقة كيكة الموز. طريقة عمل كيكة الموز: المكونات: اثنان ثمرة موز. ملعقة كبيره زبدة. ملعقة واحدة سكر. بيضه، رشة ملح. ملعقة كبيره سكر. خمس ملاعق كبيره زيت. نصف كوب من الحليب. ملعقة صغيره فانيليا. ملعقة كبيره من الكاكاو الخام. ملعقة كبيره بكينج بودر. مائة وثلاثون جرام دقيق. طريقة تحضير كيكة الموز: نقوم بتقشير الموز بشكل طولي الى شرائح ونضع مقلاه على النار بها الزبدة ونتركها تذوب على نار هادئة.

ونضيف ملعقة السكر ونقلب حتى يتكرمل ونطفئ النار ونضع في المقلاة شرائح الموز ونتركها الى ان تبرد.

على الجانب الاخر نحضر بوله عميقة نضع بها بيضه والسكر والملح ونقلب الى ان تتجانس جميع المكونات.

ثم نضع الزيت والحليب ونقلب جيدا الى ان يختلطوا ويصبح لونها فاتح ثم نضع الفانيليا والبكينج بودر.

ونضيف الدقيق والكاكاو ونقلب جميع المكونات جيدا حتى نحصل على خليط بدون أي تكتلات.

نضع هذا الخليط على المقلاة التي بها الموز المتكرمل حتى يغطى الموز تماما ونغطى المقلاة لمدة تلت ساعة على نار هادئة.

ثم نقلبه على الوجه الأخر ويغطى مره اخرى لمدة خمس دقائق وبذلك تكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل حلوى الموز البارد: المكونات: ثلاثة باكو من بسكويت الكاكاو. اثنان ثمرة موز. ملعقة كبيره من السكر المطحون. عبوة من الكريم شانتيه. كوب الا ربع حليب بارد. طريقة تحضير حلوى الموز الباردة: نقوم بطحن البسكويت في الكبة ونضيف اليه ثمرتين الموز.

وملعقة كبيرة سكر بودرة ونخفق المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

نضع الخليط في صينية وندخلها الثلاجة ثم نخفق الكريم شانتيه مع كوب الا ربع الحليب البارد.

حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل ونوزع الكريمة فوق الصينية ونضعها في الثلاجة.

نتركها لمدة عشرون دقيقة حتى تبرد وتتماسك وتزين بقطع الموز وتقدم.

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