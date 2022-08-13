نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا امرنا رسول الله بحلق شعر المناطق الحساسة كل ٤٠ يوم مفاجاة يكشفها العلم الحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء الضرورية هي حلق شعر العانة كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها تعد من أولويات نظافة الإنسان حتى لا تتراكم على هذا الشعر البكتيريا والجراثيم، كما أنه يحول بين الماء والجلد عند الوضوء لذلك لابد من التخلص منه عند ظهوره بشكل مستمر حتى نحافظ على النظافة والطهارة التي تعد من أكثر القيم التي تعلمناها من الدين الإسلامي.

حكم حلق شعر العانة

وصفة الملح الطبيعية لإزالة شهر العانة من الجذور، مع مقشر طبيعي للبشرة، وإزالة البقع الداكنة الموجودة في المنطقة، فيعمل الملح على تفتيح المنطقة والتخلص من الشعر الزائد بدون ألم، دون الحاجة إلى استخدام الشفرة أو السويت للتخلص من الشعر، فهو من الوصفات الفعالة والسريعة والسهلة في التحضير، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وإزالة الشعر نهائيًا، كما يمكن استخدامه في أي منطقة تريدين التخلص من الشعر الزائد.

يعد حكم حلق شعر العانة كل 40 يوم من الفطرة التي تعلمها المسلم كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن حلق العانة من الأمور الهامة التي لا بد أن يقوم بها كل مسلم من فترة لأخرى حتى يكون على طهارة دائما، كما أن هناك الكثير من التساؤلات التي كانت تدور حول استخدام أنواع من كريمات إزالة الشعر؛ فنجد أنه يجوز استخدامها لا ضرر في ذلك، ولكن من الأفضل حلق العانة عند إزالة الشعر بدلا من طرق الإزالة الأخرى، ويؤكد ذلك ما يلي:

” قال أنس بن مالك خادم نقلا عن رسول الله أنه يعتبر قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة لا يجب ان يترك أكثر من أربعين ليلة.

هل يجوز الاغتسال دون حلق شعر العانة

من أكثر التساؤلات المنتشرة بين الكثير من الأشخاص، وذلك لأهمية الأمر بالطبع حيث تكون الإجابة هنا كما يلي:

يجوز الاغتسال بدون حلق شعر العانة في حالة واحد، وهي ألا يكون الشعر حائل دون وصول الماء إليه سواء شعر العانة أو الإبط؛ ففي حالة وصول الماء إليهم عند الاغتسال يكون الاغتسال صحيح.

لا يوجد هنا فرق إذا كان الشعر كثيف أو خفيف فالأهم هنا وصول الماء إلى الجلد.

ما هو حكم إزالة الشعر غير المرغوب فيه من فوق القضيب بالملقط؟

يُنصح بحلق الشعر الذي ينمو على القضيب أو حوله ويفضل بشفرة الحلاقة ، ولا حرج في استخدام الملقط أو أي أدوات أخرى لإزالته إذا لم يضر. يعتقد كل من الرجال والنساء أنه لا يعتبر تقليدًا للآخر.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. رواه البخاري في صحيحه.

قال النووي في شرح مسلم: والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة.