نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب تنظيف الكبد في 3 أيام تعمل على تجديد خلايا الكبد وتقوية المناعة وطرد السموم نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب تنظيف الكبد هو عبارة عن مشروب طبيعى له دور فعال في تنظيف الكبد من السموم التي قد تؤدي به للكثير من المشكلات والأمراض، كما أن لهذا المشروب دور فعال في تقوية المناعة في الجسم والوقاية من الإصابة بالفيروسات والأمراض، لذلك يود الكثير من الناس معرفة هذا المشروب الصحي والتعرف على طريقة تحضيره وهو ماسوف نتعرف عليه في هذا المقال يمكنكم متابعتنا الان.

مشروب طبيعي لتنظيف الكبد من السموم

يعتبر هذا المشروب سحري، وله تأثير سريع وفعال في تنقية الكبد من اي سموم داخلية، وهذا قد يؤدي إلى تنظيف الجسم بالكامل، كما أنه يساعد في تنشيط عمل جهاز المناعة بالشكل المطلوب، وطريقى تحضير هذا المشروب كالتالي:

المقادير

كوبين كبار من المياه.

٣ حبات كبار من الليمون.

بعض اعواد الكرفس.

كوب واحد من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

يستخدم الخلاط الكهربائي فهو انسب طريقة لإعداد المشروب.

يضاف الان بداخله الكرفس، والمياه، وقومي بعصر الليمون وإضافة العصير المركز.

ثم إضافة البقدونس المفروم أيضًا.

لا ينصح لاضافه السكر إلى المكونات فمن الأفضل استبداله بالعسل النحل.

يتم خلط المكونات جيدًا حتى يصبح العصير جاهز بدون اي تكتلات.

الان يمكن صب العصيرفي كوب مناسب له.

ويتم تناوله على الريق بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد مشروب البقدونس والليمون للجسم

هذا المشروب له الكثير من الفوائد الأخرى للجسم ومن أهمها مايللي: