نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتوريد البشرة.. اصنعي كريم طبيعي من النشا والبنجر لتبيض البشرة وتوريدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والبنجر لتبيض وتوريد الخدود، تعد وصفة النشا والبنجر التي تستخدم في توريد وتبييض الخدود من أهم الوصفات التي أصبحت تبحث عنها أغلب النساء، وظهر ذلك بوضوح في ارتفاع معدلات البحث عن تلك الوصفة عبر محرك بحث جوجل، فقد أحدثت تلك الوصفة ضجة كبيرة في جمال البشرة وتوريد وتبيض وتفتيح الخدود بصورة ملحوظة، كما أنها سوف تساعد في إزالة أي بقع سوداء أو تجاعيد تظهر في البشرة من الاستخدام الأول، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم تلك الوصفة السحرية للجمال، فتابعوا معنا.

النشا والبنجر لتبيض وتوريد الخدود

العديد منا يبحثون عن مكونات طبيعية لتوريد البشرة وتبيضها بمكونات منزلية، وذلك بدلاً من استخدام المواد والكريمات التجارية التي تحتوي على ألوان صناعية قد تضر بالبشرة على فترات، فيمكن لكل فتاة تحضير وصفة البنجر لتوريد الخدود والشفايف فهي طبيعية وتعطي نتيجة ممتازة وسحرية للبشرة، تمنحها الرونقة واللمعان الطبيعي، فأنصحك سيدتي بعمل تلك الوصفة للحصول على بشرة ناعمة وذو نضارة طبيعية.

المكونات:

واحدة فقط من البنجر.

2 ملعقة ونصف من النشا.

كمية قليلة من ماء الورد.

واحد ملعقة فقط من زيت جنين القمح.

كذلك واحد ملعقة من جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تقطيع البنجر إلى قطع ذات حجم صغير ثم نضع داخل الخلاط.

ثم نأخذ عصير البنجر ونضع فوقه ماء الورد والنشا، مع ضرورة التقليب جيدًا.

نرفع الخليط فوق النار مع التقليب باستمرار وذلك حتى يصبح القوام كريمي.

يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

يتم تفرد كمية مناسبة من الخلطة على الوجه.

لا بد من ترك الوصفة على البشرة لمدة لمدة ساعتين.

يتم غسل الوجه بشكل جيد.

يفضل القيام بتكرار الوصفة بشكل يومي وفردها على الوجه حتى يصبح مشرف ووردي وجميل.

مميزات وصفة البنجر والنشا

يعد البنجر أحد المواد الغذائية الهامة جدًا لصحة الجسم والبشرة، فهو يساعد في علاج البشرة من أي مشاكل بها، كما يعمل على توريد الخدود، وقد لجأت النساء إلى استخدام وصفات البنجر بعد ثبات فعاليته الكبيرة التي تتفوق على استخدام أحمر الخدود الصناعي ذات الألوان الباهتة والتي قد تسبب عدة مشاكل بالجلد، حيث أن معظم المنتجات التي تجعل شكل الخدود وردي بها عدة مواد كيميائية سوف تلحق الضرر بالبشرة، فأصبح البنجر يدخل في كافة منتجات العناية بالبشرة الطبيعية حيث أنه يساعد في جعل البشرة ذات لون وردي بشكل طبيعي.

وكانت قد أثبتت أغلب الدراسات أن البنجر يعمل بفعالية في توريد الخدود، بالإضافة إلى أن هذا اللون الوردي يبقى على الوجه لفترة طويلة مقارنة بالمنتجات الصناعية كما أنه يساعد في الحصول على البشرة المشرقة التي تحلم بها كل امرأة.