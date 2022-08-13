نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد كيكة الموز بالشوكولاتة أسهل وألذ بديل للتورتة بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الموز بالشوكولاتة ، من أسهل وألذ الخيارات لمن يريد إعداد كيكة مميزة، أو بديل للتورتة بمذاق غني ولذيذ وخطوات بسيطة، كما أن هذه الوصفة تعد سريعة التحضير، فهي لا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة فقط باستخدام المضرب الكهربائي سيتم إعداد ألذ كيكة بمكونات بسيطة.

كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة المرغوب فيه مثل صوص النوتيلا أو الكراميل، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى في المنزل بكل سهولة مثل فطائر البطاطس المقلية بالجبنة سريعة التحضير، أو قراقيش السمسم المميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الموز بالشوكولاتة.

مكونات كيكة الموز بالشوكولاتة

تتميز هذه الكيكة بشكلها الفريد والمميز ومذاقها الرائع وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

أربع ثمرات موز بحجم كبير.

ثلاث بيضات.

رشة ملح.

١٣٠ جرام سكر.

١٠٠ مل حليب.

١٠٠ مل زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

٢٠٠ جرام دقيق.

٥٠ جرام كاكاو.

ظرف بيكنج بودر أو ١٥ جرام.

٤٠٠ جرام من كريمة الخفق المحلاة.

٥٠ جرام من الشوكوليت شيبس.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الموز بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة بواسطة المضرب الكهربائي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخفق البيض مع السكر ورشة الملح بواسطة المضرب الكهربائي جيدا حتي يتضاعف حجم الخليط.

ثم نقوم بإضافة الحليب والزيت والفانيليا ونخفق مجددا حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونضرب الخليط مجددا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يتجانس خليط الكيكة ويصبح بدون تكتلات.

بعد ذلك نقوم بصب الخليط في صينية مقاس ٢٦ مدهونة بمادة دهنية.

ثم ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة.

وفي أثناء ذلك نقوم بإعداد الكريمة، فنخفق كمية كريمة الخفق المحلاة بالمضرب الكهربائي حتي يتضاعف حجمها.

ثم نضيف إليها كمية الشوكوليت شيبس ونخفق مجددا، ثم نحتفظ بالكريمة في الثلاجة حتي تتم تسوية الكيكة.

وبعدما تتم تسوية الكيكة وتبرد نقوم بعمل تجويف في أعلى الكيكة، ثم نحشيها بالموز، ونضع فوق الموز طبقة كريمة ونساوي شكل الكيكة كما هو بالصورة.