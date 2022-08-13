نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التفتيح الفوري للوجه.. وصفة تفتيح البشرة السريع وصفة المناسبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل الباحثين عن أكثر الطرق لتفتيح البشرة وصفة تفتيح البشرة السريع التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة ناصعة البيان بسهولة وبدون أي أضرار وفي حالة وجود مناسبة طارئة يمكنك الحصول على بشرة بيضاء كبياض الثلج في أسرع وقت، ويمكنك عزيزي الاستعانة بتلك الوصفات وقبل البدء في عرض الوصفات نوفر لكم مجموعة من المتطلبات الأساسية لتطبيق وصفات وطرق التبييض الفوري لبشرتك وذلك من أجل إزالة الخلايا الميتة التي تتراكم على سطحها يجب إضافة كمية قليلة من السكر أو الملح إلى المستحضر الرغوي الذي تستخدمينه لتنظيف بشرتك.

بدون ألم نهائيًا .. وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه بسهولة

رطبي بشرتك بانتظام بكريم نهاري يمنحها النضارة اللازمة ويمنعها من الجفاف قبل الليل، ضعي مصلًا مغذيًا على بشرتك لتزويدها بالقوت اللازم، يجب عليك تجنب ملامسة الشمس مباشرة خلال ساعات الذروة ، ودائما استخدم واقي الشمس بانتظام، وسوف نوفر لكافة الفتيات

خلطات مبيضة سريعة المفعول

للحصول على أسرع نتيجة لتفتيح البشرة يُنصح باستخدام هذه المجموعات من ثلاث إلى أربع مرات كل أسبوع

الزبادي وماء الورد لتبيض البشرة بسرعة

يرطب الزبادي جميع أنواع البشرة جيدًا إنه جيد جدًا في إزالة حب الشباب والتصبغ والخطوط الدقيقة من الجلد كما يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من ماء الورد ، وضعي المزيج على الوجه ، واتركيه لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء البارد.

وصفة العسل والفراولة لتفتيح البشرة السريع

الفيتامينات والمعادن والحديد والكالسيوم وفيرة في العسل ، وهو أيضًا مضاد طبيعي للبكتيريا. يزيل خلايا الجلد الميتة والعيوب بشكل فعال من الجلد ، ويتركها ناعمة ومتجددة. أما الفراولة فهي مصدر ممتاز لفيتامين سي ومضادات الأكسدة المضادة للشيخوخة، امزج مجموعة من حبات الفراولة العضوية الناضجة مع ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقتين كبيرتين من الحليب السائل. ضعي هذا المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة تقريبًا ، ثم اشطفيها بالماء البارد.

عصير الليمون والنشا

عصير الليمون فعال جدًا في تفتيح البشرة وإخفاء حب الشباب والبقع الداكنة فهو مصدر طبيعي وأمن لعلاج الكثير من مشاكل البشرة بالإضافة إلى أنه يقشر خلايا الجلد الميتة أما عن النشا غني بفيتامينات أ ، ب ، ج ، يساعد على تفتيح البشرة وتنشيطها، امزجي 1 ملعقة صغيرة من النشا و 2 ملعقة كبيرة من الماء ثم افردي على وجهك واغسلي بعد خمسة عشر دقيقة.