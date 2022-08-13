نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المحلات ..طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش في البيت بكل سهولة بطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأنه أحد الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها على المائدة جنبًا إلى جنب مع العديد من الأطباق الشهية،و يعد الخيار المتبل من أفضل المخللات التي يقبلها العديد من أفراد الأسرة، من خلال هذا المقال سنقدم لك طريقة بسيطة جدًا لعمل المخللات في المنزل تمامًا مثل ما يتم بيعه في المتاجر المتخصصة في بيع المخللات، يتم تقديمه بشكل متكرر مع السندويشات في المطاعم والأطعمة الأخرى التي تتطلب فاتح للشهية، وترغب العديد من الأمهات في معرفة كيفية تحضيره بسهولة في المنزل وكذلك تريد العديد من النساء معرفة كيفية صنع المخللات في المنزل لضمان سلامة أسرهن من خلال اختيار المكونات التي تحتوي على المخللات.

أسرار طريقة عمل المخلل الخيار مثل المحلات

تهتم الكثير من النساء بتعلم كيفية تخليل الخيار والمكونات التي تمنحه نكهة طبيعية مثل ما يباع في متاج هذه المكونات هي كما يلي:

المكونات

كيلو ونصف خيار متوسط ​​الحجم مع إمكانية زيادة الكمية.

كمية الملح.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم

ثلاث ورقات ورق لورا

ملعقة من الشطة

ملعقة كبيرة الكمون

خمسة فصوص من الثوم

الوعاء محكم بشكل نظيف.

طريقة التحضير

الخطوات التالية في تحضير الخيار المخلل في أسرع وقت ممكن، وإنه أحد المخللات غير المكلفة التي لا تتطلب الكثير من العمل أو الوقت، وتشمل خطواته ما يلي: