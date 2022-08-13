تبييض فوري 10 درجات في يومين … وصفة كريم ميبو والنشا والليمون لتبييض البشرة وإزالة سواد 20سنة

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عمر شويل - جدة وصفة ميبو والنشا لتبييض البشرة وتفتيحها في وقت قياسي هي الموضوع الذي سنقوم بتناوله في سطور مقالنا اليوم، وحصلت خلطة ميبو والنشا على شهرة كبيرة جدًا في عالم تفتيح المناطق الداكنة في الجسم والبشرة، يعد كريم ميبو من الكريمات التي يمكنها أن تعالج الكثير من مشاكل الجلد وليس فقط الحروق لأنه يُسمى بـ “كريم الحروق” ولكنه له العديد من الفوائد التي تجعل الجسم خالي من أي عيوب وتقضي على اسمرار الكثير من مناطق الجسم المختلفة وخاصة المناطق الحساسة. طريقة عمل وصفة ميبو والنشا لتبييض البشرة المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

علبة كريم ميبو من الصيدلية.

أي زيت عطري مثل زيت اللافندر.

عصير ليمون.

فوطة قطنية للتجفيف.

ماء ورد. خطوات تحضير وصفة النشا وميبو للتفتيح:- أحضري علبة صغيرة وضعي بداخلها كل المكونات وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا عبارة عن خليط واحد متجانس.

بعد ذلك نظفي بشرتك والمنطقة الداكنة جيدًا بالماء الدافئ ثم افردي الخليط عليها ودلكي مع الفرد حتى يتغلغل الخليط إلى داخل الجلد.

اتركيه على المنطقة لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم قومي بشطفها بالماء البارد ثم قومي بتجفيفها بواسطة الفوطة القطنية ثم رطبي المنطقة جيدًا وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا. فوائد كريم ميبو والنشا للجسم يعمل كريم ميبو في تفتيح البشرة ويزيد فعالية ذلك إضافته مع النشا الذي قدرته على التفتيح كبيرة جدًا.

كما أنه يعمل على التخلص من إزالة الجلد الميت من على الجلد.

يخلص البشرة من أي مسام واسعة ويسدها حتى لا تمتلئ بالميكروبات والبكتيريا.

يحد من حبوب الشباب التي تصيب البشرة في فترة المراهقة وخاصة للفتيات.

يفتح البشرة عدة درجات تصل إلى عشر درجات في فترة قصيرة جدًا وكذلك المناطق الحساسة.

مرطب جيد للبشرة ومناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الجافة حيث يعمل على ترطيبها.

إضافة ماء الورد إلى الخليط على الوصفة يجعلها أكثر نضارة وإشراقًا ويعزز نضارتها.

يحسن من عمل الدورة الدموية في البشرة فيجعلها نضرة وأكثر احمرارًا و يقضي على أي شحوب وبهتان.

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