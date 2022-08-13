نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في 3 أيام لن تتخيلي النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر الشعر الناعم هو الغاية التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات بشتى الوسائل حيث كثيرًا ما تذهب منهن إلى خبراء التجميل والمتخصصين لفرد الشعر والبعض منهن تقوم باستخدام الوسائل التقليدية مثل المكواة أو السيشوار ولكن هناك الكثير من الطرق السهلة والمتوفرة والتي يمكن من خلالها فرد الشعر والتي سنتناولها خلال هذا المقال.
طريقة سهلة لفرد الشعر ومنعه من التساقط
هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكن من خلالها تنعيم الشعر وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة صغيرة أو ملعقتين من زيت الزيتون حسب كثافة الشعر
- ملعقة كبيرة من الشامبو.
- القليل من الماء.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع القليل من الماء على الشعر حتى يضبح رطب.
- ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نقوم بوضع القليل من المكونات لتلك المكونات مع التقليب.
- نقوم بفرد تلك المكونات على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- نترك تلك المكونات على الشعر من ٥ دقائق إلى ٧ دقائق.
- نقوم بشطف الشعر جيدًا من تلك المكونات.
- يمكن تكرار تلك المكونات مرتين كل أسبوع وسوف نحصل على نتيجة مرضية.
أهمية زيت الزيتون للشعر
توجد فوائد لا حصر لها لزيت الزيتون سوف نشرح أهمها خلال تلك السطور:
- يحتوي زيت الزيتون على الكثير من المواد المرطبة التي تساعد في فرد الشعر وحمايته من التساقط.
- يساعد زيت الزيتون في تقليل الهيشان ومشاكل الصبغة.
- يساعد زيت الزيتون في تكثيف وتنعيم الشعر.
له دور اساسي وفعل في التخلص من الشعر التالف الناتج من استخدام المكواة المتكرر.
- يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الشعر.
ينصح الكثير من الاطباء استعمال زيت الزيتون الاصلي للكبار والصغار.
له دور اساسي في محاربة الصلع المبكر والفراغات المزعجة.
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