من غير ألم وإزالة من الجذور .. وصفة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه والجسم كله في دقائق مع تبييض فورى

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عمر شويل - جدة تعتبر وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر هي من أكثر الوصفات شيوعًا في إزالة شعر الوجه والجسم الزائدين، حيث أن فعالية السكر في أي خلطة من خلطات إزالة الشعر وتتميز بأنها أقل ألمًا من وصفة السويت المؤلمة والكثير من الوصفات الأخرى، فليس هناك وصفة بدون ألم تمامًا ولكن تقل درجة الألم من وصفة إلى الأخرى، وعملية إزالة الشعر هي عملية مرهقة بالنسبة للفتيات لأنه يتحتم عليها التأكد تمامًا من عدم وجود أي شعر زائد في جسمها حتى تبدو في مظهر ناعم ولطيف. كيفية تحضير وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر مكونات تحضير الوصفة:- كوبان صغيران من السكر البني.

أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

كوب صغير من الماء الدافئ.

ماء ورد. خطوات وطريقة تحضير وصفة السكر والليمون للتخلص من الشعر الزائد:- اغسلي يديك قبل أي شيء ثم اغسلي المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ومختلطة تمامًا.

بيديك قومي بفرد العجينة على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها في عكس اتجاه نمو الشعر.

ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة لا تقل عن ربع ساعة وأزيليها في عكس اتجاه نمو الشعر.

يجب شطف المنطقة جيدًا ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب وضعي ماء الورد عليها لترطيبها وتهدئة الاحمرار. وصفة البطاطا لإزالة الشعر الزائد من الجسم المكونات المطلوبة:- حبة بطاطا كبيرة.

ملعقة صغيرة من العدس الأحمر.

عسل أبيض.

عصير ليمون. خطوات تحضير وصفة العدس والبطاطا لإزالة الشعر:- ضعي العدس منقوع طوال الليل في الماء ثم قومي بطحنه وأضيفي معه البطاطا بعد تقشيرها.

قلبي الخليط مع المكونات الأخرى المتبقية حتى تصبح عبارة عن عجينة طرية ومتماسكة.

نظفي المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها سواء كانت منطقة الوجه أو المناطق الحساسة.

ابدئي في فرد الخليط على وجهك في نفس اتجاه ظهور الشعر ونموّه ودلكي لمدة خمس دقائق مع الفرد.

اتركيه على المنطقة لمدة نصف ساعة ثم قومي بإزالته بسرعة في عكس اتجاه نمو الشعر.

يجب ترطيب المنطقة بعد تنظيفها من الخليط واستخدمي الخليط مرتين أسبوعيًا.

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