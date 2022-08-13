نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات بجوز الهند بأسهل وأسرع طريقة فاخرة ومميزة وبمذاق لذيذ وشهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلويات بجوز الهند ، من ألذ وأشهى وأجمل أنواع الحلويات، كما أنها من الحلويات المميزة والمبتكرة، وتضفي بهجة وسعادة في المنزل، فهي غنية بجوز الهند والكاكاو والشوكولاتة البيضاء والداكنة، كما يمكن تقديمها في المناسبات فهي حلوى فاخرة جدًا، كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الجميع الصغار والكبار على حد سواء، وتتميز بقيمتها الغذائية، وبفائدتها الصحية أيضًا، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير، فيمكنكم تحضيرها في أي وقت فهي لاتستغرق الكثيرة من الوقت، ومكوناتها بسيطة أيضًا، كما يمكنكم تجربة حلويات صحية بدون فرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات بجوز الهند بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات حلويات بجوز الهند

تتكون حلويات بجوز الهند من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة.

70 جم سكر.

125 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

باكيت فانيليا.

رشة ملح.

70 مل زيت.

10 جم كاكاو خام.

5 جم بيكنج بودر.

300 جم دقيق.

مقادير الحشوة

2 ملعقة كبير سكر بودر.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

60 جم جوز الهند.

للتزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة.

شوكولاتة داكنة مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والملح والفانيليا والسكر، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف البيضة ونقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك ننخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر على الخليط، ثم نلم الخليط باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء ونضيف إليه بياض البيضة والسكر البودرة، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الفانيليا السائلة ونقلب بالملعقة.

ثم نضيف جوز الهند ونقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل قوام العجينة نسبيًا.

ثم نشكلها إلى كرات صغيرة جدًا ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نأخذ قطعة من العجينة، ثم نكورها، ثم نفردها على اليد، ثم نضع فوقها كرة من كرات جوز الهند، ثم نغلق كرة العجين جيدًا ونكورها، ثم نضع الكرة في صينية فرن على ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونترك الكرات تبرد قليلًا.