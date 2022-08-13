انت الان تتابع خبر منها الحليب .. وصفة سحرية لتقشير اليدين والرجلين بمكونات طبيعية موجودة في المنزل والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- اليدين والرجلين من أهم الأجزاء التي تتعرض للكثير من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على شكلهم بالسلب، ومن أهم العوامل هي أشعة الشمس الحارقة، أو برودة الجو في الشتاء، لذلك يفضل استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تستخدم كمقشر طبيعي يساعد في إزالة الجلد الميت، وتفتيح الجلد وزيادة نعومته وجماله، وهذه الوصفات فعاله

وصفة القهوة والنشا لليدين والرجلين استخدمي هذه الوصفة التي تساعد في إزالة الجلد الميت من اليدين والرجلين، وزيادة التفتيح والنعومة بشكل رائع وطريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة كالتالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوة. ملعقة واحدة صغيرة من النشا ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي المركز. ملعقة واحدة من اللبن الحليب. طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي كل المكونات ببعض جيدًا حتى تحصلي على عجينة لينة ناعمة. يوضع الخليط على اليدين والرجلين ولكن بعد غسلهما جيدًا وتجفيفهم. قومي بفرك الجلد بهذا الخليط بشكل دائري مستمر. اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ثم يتم غسل الخليط بالماء الفاتر، ويفضل تكرار الوصفة بشكل دائم للحصول على أفضل نتيجة في وقت قصير.

وصفة البطاطس لتقشير اليدين والرجلين وصفة تحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية المفيدة جدًا للبشرة، وتساعد في زيادة ترطيب وتغذية اليدين او الرجلين بالشكل المطلوب وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة من البطاطس. ملعقة من العسل النحل. ملعقتين من زيت الزيتون. ملعقتين من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام

في البداية يتم سلق البطاطس في المياه جيدًا حتى تصبح طرية تمامًا. بعد ذلك يتم تقشير البطاطس وهرسها جيدّا حتى تصبح بدون أي تكتلات. أضيفي إليه البطاطس، والعسل، وزيت الزيتون والحليب. قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتختلط.

وزعي هذا الخليط على اليدين والرجلين جيدًا. اتركي الخليط عليهم لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يتم شطفه بالماء جيدًا. أعيدي استخدام الوصفة خلال الأسبوع الواحد لتحقيق النتيجة المفضلة.