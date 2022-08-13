انت الان تتابع خبر فوائد ماسكات الحلبة المطحونة وطرق استخدامها تحافظ على البشرة نضرة وناعمة وصحية والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تعتبر عشبة الحلبة من أغنى الأعشاب، لما تحويه من فوائد صحية على الجسم والبشرة، فعندما تطحن الحلبة يمكن أن تستخدم كماسك للوجه، مما يمنحه نضارة وإشراق وجمال لا يوصف، فهي تخفي بقايا حب الشباب، وتساعد في علاج البشرة الدهنية، كما تعمل على تفتح البشرة وإعطائها لمعة ونعومة بشكل ملحوظ.

ماسك الحلبة والعسل:

ضعي ملعقة من الحلبة المطحونة، واخلطيها مع ملعقة عسل طبيعي، لتصنعي منه عجيناً يدهن على وجهك لمدة نصف ساعة، فذلك القناع يعطي بشرتك نضارة ونعومة وصحة.

ماسك الحلبة والزبادي:

هذا الماسك يستخدم للعلاج من آثار حب الشباب، ويمكن تحضيره من خلال خلط ملعقة حلبة مطحونة، وملعقة ترمس مطحون، مع ملعقتين من اللبن الزبادي، ويوضع على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء دافئ، وستلاحظي الفرق.

ماسك الحلبة للبشرة الدهنية:

اذ تعتبر الحلبة علاج فعال لإزالة البقع الدهنية من البشرة، وذلك من خلال وضع الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة، ويتكون من: ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، ملعقة صغيرة من نشاء الذرة، ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي، ويوضع هذا الماسك بعد تنظيف البشرة جيداً، وعند إزالته يغسل الوجه بماء باردة، ويمكن تمرير قطعة ثلج على البشرة، كي تزيد من نضارتها.

ماسك الحلبة وماء الزهر:

ماء الزهر يتميز برائحته القوية، التي تغطي على رائحة الحلبة، خلافاً عن فوائد هذا الماسك للوجه، اذ يتكون هذا الماسك من خلط ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، مع ملعقة كبيرة قشطة، بالاضافة لملعقة صغيرة من ماء الزهر، ويترك الخليط حتى يتخمر، وبعدها يوضع على الوجه لمدة نصف ساعة.

يمكن التنوع في استخدام الحلبة، ففيها من الفوائد ما يعادل كميات كبيرة من الأدوية والفيتامينات، وآثارها واضحة، لذا ينصح باستخدامها باعتدال حتى تمحني بشرتك وجسدك صحة ورشاقة.