نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة تألقي ببشرة جذابة وبيضاء كالبدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا الليمون ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي يتم صنعها داخل المنزل من خلال مكونات بسيطة جداً وطبيعية 100%، فهو كريم لا يقتصر على تفتيح البشرة فقط بل يتمتع بمميزات عديدة منها الترطيب والتفتيح وشد الوجه وهما من المميزات التي تعمل على العناية بالبشرة والحفاظ عليها من العوامل التي تؤثر عليها من الأتربة وأشعة الشمس وغيرها، فهو كريم رائع جداً ومن أفضل الكريمات التي تساعد على حل مشاكل البشرة من الاسمرار والتجاعيد والبقع الداكنة، فينصح باستخدامه بشكل يومي وباستمرار للاستمتاع ببشرة فائقة الجمال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا والليمون بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كريم النشا والليمون

يتكون الكريم من مجموعة من المكونات الطبيعية وهي كما يلي:ـ

3 حبات من الليمون.

كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تمتعي ببشرة بيضاء وجذابة واصنعي بنفسك كريم النشا والليمون باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

أولاً نقوم بتقطيع حبات الليمون إلى قطع صغيرة مع إزالة البذور، ثم نحضر وعاء ونضع به قطع الليمون مع كوب الماء الساخن. ثم يرفع الوعاء على نار هادئة ويترك حتى يغلي مع التقليب المستمر، حتى تستوي القشور تمامًا. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قشور الليمون. ثم نضيف ماء الورد ونبدأ بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة ونخفق جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم جدًا. بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط جيدًا في وعاء مناسب بواسطة مصفاة حتى نحصل على خليط خالي من الشوائب. ثم نضيف النشا على خليط الليمون ونقلب بشكل جيد، ثم يوضع الوعاء على البخار (حمام مائي) ويترك لمدة دقيقتين مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط كثيف القوام. يرفع الوعاء عن البخار ثم يوضع الخليط في علبة متوسطة الحجم، ثم نضيف عليه الفازلين وزيت جوز الهند. ثم نقلب المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم يفضل وضع الكريم في الثلاجة لمدة عشرة دقائق حتى يتماسك.

طريقة استخدام الكريم

يتم استخدام الكريم بطريقتين الطريقة الأولى نقوم بوضع الكريم على البشرة كل ليلة قبل النوم ويتم غسله في الصباح. أو يتم وضعه كماسك نضعه قبل النوم ونتركه لمدة عشرين دقيقة، ثم يغسل بالماء البارد وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة. يفضل استخدام الكريم بشكل يومي وباستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك النشا والحليب البودر

في طبق نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب البودر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من النشا ثم نقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بخلط المكونات بماء الورد حتي نحصل على خليط متماسك يشبه الكريم. يطبق الخليط على الوجه ويترك لمدة حوالي 20 دقيقة أو حتي يجف تماماً، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

قناع النشا وزيت الزيتون لشد للوجه