نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر مفرود وناعم.. اصنعي كيراتين طبيعي في منزلك لفرد الشعر المجعد وجعله كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد، يفضلن العديد من السيدات الحصول على شعر ناعم غير مجعد وذلك للتمتع بشعر انسيابي، علاوة على ذلك يعد الشعر الناعم أكثر جاذبية عن غيره، لذلك يلجأن العديد إلى المواد الكيميائية من كيراتين وبروتين وذلك لفرد الشعر بشكل رائع ولكنها مكلفة للغاية، وقد يترتب عليها تساقط في الشعر وتقصف بشكل كبير، لذلك يبحثن العديد منهن إلى القيام بإعداد كيراتين طبيعي في المنزل للاستمتاع بشعر ناعم غير مجعد، وكل ذلك بدون أن يتعرض الشعر لأي تلف والحصول على أفضل النتائج وذلك بمكونات بسيطة وغير مكلفة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد

يمكنك إعداد هذه الوصفة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، حيث تعد المكونات التي تساعد في فرد الشعر المجعد من أفضل أنواع كريمات الفرد الطبيعية التي تحافظ على الشعر من التساقط والتقصف، وتجعله مفروداً بشكل طبيعي خالياً من التجاعيد، فيمكنك وبكل سهولة تحضر وصفة سهلة من مطبخك لفرد شعرك بشكل طبيعي ومع الاستمرار على تلك الوصفات تعطيكي نتيجة الكوافير ولكن بشكل صحي، بعيداً عن المواد الكيميائية الضارة التي تؤدي لتهالك الشعر، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار مقدار من حليب جوز الهند.

القليل من عصير الليمون.

يتم مزج كل من ربع كوب من حليب جوز الهند، مع القليل من الليمون بشكل جيد للحصول على مزيج كريمي.

ثم يتم ترك الخليط في الثلاجة لمدة يوم كامل.

تقوم بتوزيع الخليط على كافة الشعر بشكل كامل وتركة لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر جيداً للتخلص من بقايا الخليط وتكرر الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج.

كما يمكنك تحضير وصفة أخرى من خلال:

إضافة مقدار ربع كوب من اللبن.

ملعقتين عسل.

طريقة التحضير:

يتم خلطهم جيداً وتوزيعهم على الشعر وتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم يتم غسل الشعر جيدا وتكرر الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج.

وصفات لفرد الشعر المجعد

يمكنك تحضير العديد من الوصفات الطبيعية والتي تتمثل في الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة مقدار صفار بيضة.

مقدار أربع ملاعق زبادي.

طريقة التحضير:

يتم مزج الخليط جيداً والقيام بتقسيم الشعر.

توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي.

ترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة.

يتم غسل الشعر بالشامبو جيدا للتخلص من آثار الخليط على الشعر.

تكرر الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج.

في الختام فقد تعرفنا على كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والوصفات الطبيعية من مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل للحصول على شعر ناعم وانسيابي غير مجعد.