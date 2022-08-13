نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات باردة وسريعة بدون بيض وبدون فرن أبهري ضيوفك بألذ وصفات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلويات باردة وسريعة ، يعد تحضير الحلويات بالمنزل من الأمور السهلة والبسيطة ولكن يحتاج بعض منها إلي الوقت، ولكن من خلال مكونات بسيطة يمكننا إعداد حلويات سريعة جداً لا تحتاج إلي البيض أو الزبدة، كما أنها لا تحتاج إلي الفرن، وتعتبر هذه الحلويات هي عبارة عن كاسات مكون من طبقات مختلفة من البسكويت والكريمة بالكاكاو، تعتبر ذات شكل رائع وجذاب وتعد من أفخم الحلويات الرائعة التي يمكن تقديمها للضيوف أو في الحفلات أو غيرها، تمتاز بطعم رائع وجميل وتعد من الحلويات التي لا تأخذ منا أي جهد أو وقت تقدم مباشرة بعد التحضير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلويات باردة وسريعة بدون أي تكلفة أو مجهود.

طريقة عمل حلويات باردة وسريعة

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

150 جرام من البسكويت السادة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

مكونات الكريمة

كوب ونصف ماء بارد.

كوب من كريم شانتيه.

3 مكعبات من الجبن.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من السكر البودر.

ربع كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

لطبقة الجناش

كوب من الشوكولاتة.

ملعقتين من الحليب الساخن.

للتزين

صوص كراميل أو بسكويت مطحون أو شوكولاتة مبشورة.

كاسات زجاجية شفافة للتقديم.

طريقة التحضير

يتم عمل حلويات باردة وسريعة بالمنزل من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بطحن البسكويت في الكبة الكهربائية حتي يصبح ناعم جداً، ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من الكاكاو ثم نخلط المكونات حتي تتجانس. ثم نضيف ملعقتين من الحليب السائل ونستمر في خلط المكونات حتي يتكون لدينا خليط ناعم وندي(يشبه حبات الرمل). نسكب الخليط في طبق ثم يترك جانباً، ثم نحضر طبقة الكريمة نقوم أولاً بإذابة ملعقة النسكافيه في ربع كوب من الماء الساخن ثم نترك الخليط حتي يبرد تماماً. ثم نقوم بوضع الماء البارد في طبق عميق ثم نضيف إليه الكريم شانتيه، ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي لبضع دقائق حتي نحصل على قوام متماسك. بعد ذلك نضيف إلي الخليط ملعقة صغيرة كاكاو ثم نضيف قطع الجبن وملعقة من السكر ثم نضيف وخليط النسكافيه عد أن يكون برد تماماً. ثم نخلط المكونات بالمضرب الكهربائي حتي يتجانس الخليط، ثم نقوم بوضع الخليط داخل كيس من أكياس الحلواني. بعد ذلك نحضر خليط الجناش وذلك بوضع الشوكولاتة في كوب ثم نضيف إليها الحليب الساخن، ثم نقلب المكونات حتي تذوب الشوكولاتة تماماً.

طريقة التقديم

نحضر كاسات زجاجية ثم نضع طبقة من خليط البسكويت المطحون في القاع ثم نضع فوقها طبقة من الكريمة. ثم نضع طبقة أخرى من البسكويت ثم نضع فوقها طبقة أخرى من الكريمة، ثم نضع على الطبقة الأخيرة طبقة من جناش الشوكولاتة. ثم نزين وجه الكاسات بصوص الكراميل أو بالبسكويت المطحون أو بالشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة، ثم توضع الكاسات داخل الثلاجة قليلاً، ثم تقدم باردة بألف هنا وشفا.

طريقة عمل صوص الكراميل بالنشا

في وعاء عميق أو حلة نضيف كوب من السكر ثم يترك بدون تقليب على نار هادئة. ثم بعد قليل يبدأ السكر يتكرمل ويتغير للون البني نقلب الخليط بالملعقة حتي تأخذ جميع حبات السكر نفس اللون ويذوب السكر تماماً. نضيف ملعقة ونصف من الزبدة ونقلب حتي تذوب الزبدة . ثم نضيف كوب من الحليب السائل الساخن ونقلب المكونات باستمرار، حتي تذوب جميع قطع السكر ويتحول الخليط إلي خليط سائل. بعد ذلك نقوم بإذابة ملعقة من النشا في ملعقتين من الحليب، ثم نضيف خليط النشا إلي خليط الكراميل ونقلب باستمرار حتي يصبح الخليط ناعم وثقيل القوام. يمكن إضافة رشة من الملح لضبط النكهة وهي اختيارية، يرفع الخليط عن النار ويحفظ في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق ويحفظ داخل الثلاجة.

صوص الكراميل بالحليب البودر