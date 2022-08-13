نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسكويت البرتقال الصحي بمذاق مميز لأطفالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البسكويت من الأشياء التي لا غني عنها في المنزل وتفضل الأمهات أن يتم توفير البسكويت في المنزل باستمرار حتى يكون خفيف ومتداول بين أفراد الأسرة بدلاً من رغبة الأطفال أحياناً في شراء البسكويت من الخارج خاصةً أن تحضير الأمهات للأشياء في المنزل يكون أفضل من تداولها من الخارج، ومن أنواع البسكويت التي يتم إعدادها في المنزل ويعشق الجميع مذاقها هو بسكويت البرتقال الغني بالفيتامينات وغيرهم من المعادن خاصةً أن البرتقال يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على حماية الجلد كما أنه يعطي النضارة المرتفعة للبشرة ويغذي الأطفال وتحب الأمهات أن تقوم بتحضير مثل تلك الأشياء ونقدم لكم طريقة تحضير بسكويت البرتقال عبر هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت البرتقال مكونات التحضير: مقدار كيلو جرام من الدقيق.

عدد أربع بيضات.

كيس من الفانيليا.

كأس من عصير البرتقال.

كوبان زبدة باردة.

كأسين من السكر البودرة.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة بشر البرتقال. طريقة التحضير: اولاً قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي فيه السكر والزبدة حتى تندمج المكونات معاً أو العجانة الكهربائية ونستمر بتشغيل العجان حتى نحصل على قوام يشبه الكريمة.

ثانياً يضاف إلي الزبدة والسكر البيض ولكل بشكل تدريجي واحده ثم الأخرى حتى يذوب نهائياً وبعد ذلك يتم وضع الفانيليا على المكونات السابقة مع استمرار الإخفاق.

ثالثاً يتم وضع باقي المكونات من البيكنج باودر والدقيق بالإضافة إلي رشة ملح في بولة واسعه وتقليب المكونات الجافة معاً حتى تمتزج.

رابعاً يتم صب بشر البرتقال على المكونات الجافة بالإضافة إلي الخليط الذي تم تحضيره في الخلاط وتحضير عجينة البسكويت للحصول على ملمس جيد للعجينة.

خامساً احضرى كيس ثم ضعي فيه العجينة ثم قومي بتشكيل العجينة في صينية واسعة وبعد ذلك يتم إدخال الصينية الفرن لمدة عشر دقائق في الفرن ثم يتم دهن البسكويت قبل إدخاله الفرن حتى تأخذ وجه. نصائح عند تحضير بسكويت البرتقال: يجب أن يتم تحضير عصير البرتقال بشكل مركز حتى نحصل على نكهة البرتقال المميزة. ضبط المقادير والتحديد بمقدار مثل الكاس أو الطبق. وضع صينية البسكويت على الرف الشبكي في منتصف الفرن.

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