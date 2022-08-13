نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للشعر الأبيض مع القرنفل تخلصي فورًا من الشيب بوصفة طبيعية منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وداعا للشعر الأبيض مع القرنفل ، أصبحت مشكلة الشيب من أكثر المشاكل انتشارًا بين الأفراد حيث أنها تحدث بسبب الكثير من المشكلات النفسية والضغوطات التي تسبب التوتر والقلق بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، فأصبح الشيب غير مرتبط بالتقدم في العمر كما كان سابقًا، فهو يحدث بسبب نقص إنتاج الميلانين المسؤول عن إعطاء اللون للشعر، ويظهر الشعر الجديد باللون الرمادي أو الأبيض، ويكون الشيب الذي يظهر في فترة الشباب وقبل عمر الثلاثين من أكثر أنواع الشيب ضررًا للأفراد لأنه يسبب لهم الضيق والإحراج، ويساعد القرنفل في القضاء على تلك المشكلة نهائيًا وعلاجها حيث تحافظ على لون الشعر، وهو مادة طبيعية لا تسبب أي أضرار على فروة الرأس.

وداعا للشعر الأبيض مع القرنفل

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض والتي من أهمها الإكثار من تناول الوجبات السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين منها الشاي والقهوة، بالإضافة إلى نقص فيتامين بي 12 والعديد من الضغوطات النفسية والاكثار أيضًا من استخدام مجففات الشعر، والتدخين واستخدام الليزر بالقرب من الشعر، هذا بالإضافة إلى العوامل الوراثية والجينات والتي تحدث عندما يكون هناك حالات في العائلة حدث لها الشيب المبكر، وعندما يحدث ذلك تلجأ السيدات خصيصًا إلى المواد الكيميائية التي تسبب ضررًا للشعر.

فوائد القرنفل للشعر الأبيض

يتميز القرنفل بفوائده العديدة في القضاء على الشيب وإعادة الشعر إلى لونه الأصلي، حيث أنه يساعد في تحفيز بصيلات الشعر وإنبات الشعر الجديد بلونه الأصلي، كما أنه يرطب الشعر الجاف ويعالج التقصف ويحمي فروة الرأس من القشرة، ويمكن استخدام القرنفل بالطرق البسيطة باستخدامه على الشعر كزيت يدلك به برفق، وأيضًا يمكن استخدامه مع بعض المكونات الأخرى ليضاعف من فائدة القرنفل في تقوية بصيلات الشعر واعطاء الشعر لونًا لامعًا.

وصفة القرنفل والخردل لعلاج الشعر

يمكن تحضير وصفة بسيطة من القرنفل وزيت السمسم والخردل للقضاء على الشيب نظرًا لاحتواء تلك الزيوت على الأحماض الأمينية والفيتامينات اللازمة للتخلص من الشعر الأبيض، ويكون ذلك عن طريق إضافة نصف كوب من زيت السمسم ونصف كوب من زيت الخردل، وربع كأس من زيت القرنفل ومعلقتين من زيت الزيتون وخلط كافة الزيوت مع بعضها البعض ثم وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك لمدة ثلاثة ساعات وبعدها يغسل الشعر بماء فاتر بالشامبو المخصص، وتكرر ثلاثة مرات أسبوعيا للقضاء على الشيب.

يعرف القرنفل بأنه نوع من أنواع التوابل والتي يصنع منها أيضا الزيوت الطبيعية، وله استخدامات متعددة سواء في الطبخ أو العناية بالبشرة والجلد، وأيضا في علاج الكثير من الأمراض بفضل مكوناته الرائعة وعناصره الفعالة، ويساعد القرنفل في علاج المشكلات الخاصة بالشعر والشعر الأبيض خصيصا، وذلك لاحتواءه على مركبات تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتمنع التلف، وتحافظ على اطلاق مادة الميلانين التي تحافظ على اللون الخاص بالشعر.