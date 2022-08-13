نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمع اصنعيه بنفسك في دقايق واكس منزلي لإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر غير المرغوب فيه مشكلة كبيرة تؤثر على عدد كبير من النساء والرجال. هناك العديد من طرق إزالة الشعر الدائمة المتاحة لمساعدتك على التخلص من هذه الحشائش المزعجة ومع ذلك ، فإن غالبية هذه الأساليب باهظة الثمن ولها العديد من الآثار الصحية غير المواتية لكن لا تقلق! يمكن الان ازالة الشعر وتستمتع ببشرة ناعمة ورطبة مع هذه الوصفات الطبيعية الفعالة.

الوصفة الطبيعية الفعالة لازالة الشعر من الحليب

المكونات: لن تحتاج إلى إنفاق سنت واحد لصنع هذا الشمع الطبيعي الذي يزيل الشعر والبثور ويمنع تكرارها مكوناته غير مكلفة ومتاحة على نطاق واسع في جميع المطابخ. إليك عدة أمثلة:

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الجيلاتين

ملعقة كبيرة عصير خيار.

ملعقتان كبيرتان من الحليب

نصف كوب بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، اخلطي جميع المكونات وسخنيها لمدة 3 إلى 4 دقائق على نار خفيفة.

بعد ذلك، باستخدام فرشاة، انشر الشمع الذي أعددته على الأجزاء التي تريد تقطيعها.

اتركيه ليجف لبضع دقائق قبل إزالة الشمع في الاتجاه المعاكس لتدفق الزيت.

يجب استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات كل شهر للأشهر الثلاثة الأولى بعد ذلك ، لن تحتاجي إلى استخدامه بشكل متكرر لأن شعرك سينمو بشكل أبطأ من ذي قبل.

هذا الشمع مناسب للاستخدام على أي جزء من جسمك.

ضع في اعتبارك: لا تستخدم هذا الكريم على البشرة المتهيجة أو الحساسة.

إذا كان الشمع ساخنًا جدًا ، انتظر حتى يبرد قبل وضعه على بشرتك.

في حين أن وصفة الشمع الطبيعية هذه مصنوعة من مكونات طبيعية آمنة لبشرتك، فمن الأفضل اختبارها على منطقة صغيرة من بشرتك أولاً لاكتشاف أي تفاعلات حساسية إذا لاحظت أي احمرار أو تهيج في بشرتك بعد استخدامه ، اشطفه ولا تستخدمه على أي أجزاء أخرى من جسمك.

ما هي آثار هذا الشمع الطبيعي على البشرة