نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترية من الصيدلية ..قرص واحد على الشامبو لتطويل الشعر ونموة بدون توقف وتكثيفة وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ والنتيجة خيالية من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشترية من الصيدلية ..قرص واحد على الشامبو لتطويل الشعر ، إذا كنتِ تبحثين عن وصفات سريعه وفعاله لتطويل الشعر بسرعه وفرده، إليكِ الاختيار الأمثل وهو الوصفات الطبيعية والبعد عن مستحضرات التجميل التي تسبب أضرار كبيرة على المدى البعيد وايضا تكون مرتفعة التكاليف بشكل كبير، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكِ طريقة سهلة وبسيطة للحصول على شعر طويل وناعم بمكون بسيط من الصيدلية سوف تحصلين على شعر طويل وناعم في وقت قليل جدا سوف تبهرين من النتيجة، فقط اتبعي الوصفات التالية. اشترية من الصيدلية ..قرص واحد على الشامبو لتطويل الشعر أثبتت التجارب فاعلية الاسبرين في وصفات الشعر، لا تقتصر فاعليتة في القضاء على الصداع والآلام وحسب لكن له مميزات أخرى، فقد يساعد بصيلات الشعر على تدفق الدم لها بطريقة أفضل مما يؤدي إلى سرعة طول الشعر ونموه، كما أنه يقضي على قشرة فروة الرأس تمامًا، يساعد على فرد الشعر المجعد فيبدو أكثر طولًا من السابق. مكونات وصفة الأسبرين لتطويل الشعر 2 قرص أسبرين.

ربع كوب من الماء.

الشامبو الخاص بكِ.

بلسم شعر. خطوات تحضير الوصفة: عليكِ إذابة أقراص الأسبرين في الماء مع التقليب الجيد حتى تمام ذوبان الأسبرين.

إضافة كمية من الشامبو مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات.

قومي بغسل شعرك بهذا الخليط وتركة لمدة 10 دقائق.

يغسل بماء فاتر.

ثم عليكي وضع البلسم على شعرك ثم شطفه بماء فاتر.

عليكِ تكرار هذه الوصفة مرتين إسبوعيًا. وصفة القهوة لتطويل الشعر احضري ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من القهوة.

شامبو.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

عليكِ إضافة جميع المكونات السابق ذكرها مع التقليب الجيد، قومي بغسل شعركِ بالخليط السابق ويترك لمدة ربع ساعة على الشعر ثم يغسل بماء فاتر. نصائح غذائية وحياتية لتطويل الشعر عليكِ تناول كميات كافية من المياة حيث أن لها تأثير كبير على تطويل الشعر.

غسل الشعر بمياه فاترة مرتين إسبوعيًا.

تسريح الشعر بفرشاة مناسبة لنوع شعرك، ويفضل استخدام الأمشاط الخشبية.

تناول الخضروات والفواكه والبعد عن الأكل غير الصحي والسريع.

يفضل تناول فيتامين B و الفوليك آسيد والزنك والأوميجا 3 وغيرها من الفيتامينات الهامة لطول الشعر.

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