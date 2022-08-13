كالحرير.. اسرار شعر الهنديات اقوى كيراتين منزلي طبيعى لفرد الشعر وتنعيمة فى ثوانى للعرايس هيخلية رطب ومنع الهيشان والنتيجة خيال

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عمر شويل - جدة كالحرير.. اسرار شعر الهنديات اقوى كيراتين منزلي طبيعى ، تحتاجي بالتأكيد إلى كيراتين منزلي لفرد الشعر وتنعيمه لأن شعرك هو سر جمالك، بل هو جمالك كله، ولكن أحيانا ما تواجهك المشكلات في التعامل معه فكيف يمكنك حل تلك المشاكل؟ بالتأكيد ستكون الإجابة أن المكونات الطبيعية هي الأفضل نتيجة والأكثر أمانًا على الشعر، وبالتالي يجب أن تتعلمي كيفية تطويع هذه المكونات لفرد شعرك وتحويله لشعر ناعم وحريري، وهذا هو موضوع حديثنا اليوم.

كالحرير.. اسرار شعر الهنديات اقوى كيراتين منزلي طبيعى

بالطبع سمعتي من قبل عن استخدام البيض من أجل تنعيم الشعر، وفي الحقيقة فإن البيض لا يفيد في تنعيمه فقط، لأنه يمنح الشعر القوة والمتانة المطلوبة لجعله أحسن حالًا وأكثر صحة.

كما أن البيض يجعل الشعر لامعًا ويقوي البصيلات ويمنحك شعرة قوية قادرة على مقاومة الظروف.

ويمنحك شعرة قوية قادرة على مقاومة الظروف. بامكانك استخدام البيض عبر أخذ البياض فقط من بيضتين.

بعدها تضعي على البياض بعضًا من زيت الزيتون.

على شعر نظيف وجاف ابدئي بتطبيق الوصفة.

يفضل استخدام المشط الواسع من أجل تمشيط الشعر والتأكد من وصول الخليط لكل شعرة في رأسك.

انتظري على الأقل ثلاث ساعات ثم اغسلي شعرك ببعض الماء.

بعدها أعيدي ترطيبه بزيت الزيتون وتمشيطه وبإمكانك أن تستخدمي هذه الوصفة يوم بعد يوم لتحصلي على أسرع نتيجة ممكنة.

زيت جوز الهند والليمون لشعر ناعم

ستحتاجي هنا إلى خليط من زيت جوز الهند مع الليمون للحصول على شعر ناعم ومفرود ، وذلك عن على أن تأخذي من الخليط وتطبقيه على شعرك.

، وذلك عن على أن تأخذي من الخليط وتطبقيه على شعرك. لا يحتاج لوقت طويل، وبإمكانك أن تتحركي في المنزل حتى مرور ساعة وبعدها تبدأي بغسل الشعر ببعض الماء فقط.

بعدها رطبي شعرك ببعض زيت جوز الهند وانتظمي على هذه الوصفة بمواعيد محددة من أجل نتائج أفضل.

زيت الزيتون والصبار لفرد الشعر وتنعيمه

هذه خلطة تعتمد على وضع البعض من زيت الزيتون مع جل الصبار وتمزجينهم سويًا ثم تضيفي عليهما بعضًا من عصير الجرجير.