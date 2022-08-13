نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو طريقة منزلية صحيحة لصبغ الحواجب بالحنة في البيت لحواجب أكثر جاذبية وبدون أضرار على الجلد في المقال التالي
عمر شويل - جدة بكمية من الحنة الطبيعية نصنع أفضل صبغة طبيعية وآمنه لصبغ الحواجب، والتى تتكون من الحنة والماء والزبادى والحليب وزيت الخروع فهذه الوصفة تعمل على رسم الحواجب وظهورها بشكل جذاب وجميل، لأن المرأة تريد أن تظهر بوجه جميل فى المناسبات والحفلات وخاصة الفتيات الذين إقترب موعد زفافهم وتعمل أيضا على تكثيف الحواجب للفتيات والسيدات ذات الحواجب الخفيفة بسبب العوامل الوراثية أو بسبب إستخدام صبغات كيميائية تسبب فى تساقط شعر الحاجبين، وتسبب أيضا فى التهابات فى الجلد فعند وضع صبغة الحنة الطبيعية تدوم لفترة طويلة بالإضافة إلى أنها آمنه على جميع أنواع البشرة لذلك يجب أن تتجنبى إستخدام المنتجات التى تباع فى الأسواق والمحلات بسعر عالى وبدون أى تأثير لأنها تؤثر تأثير سلبى على الجلد لذلك سوف نقدم إليكى خلطة الحنة لصبغ الحواجب، والتى من الأفضل أن تصنعيها بنفسك فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل بيت بأسعار تناسب جميع الفتيات فهذا أحسن وأفضل من الذهاب إلى صالونات التجميل التى تستهلك الكثير من المال والتى تقوم بصبغ الحواجب بطرق صناعية مضرة بالبشرة فالحواحب التى ترسم بشكل وبلون جميل وجذاب تزيد من جمال وأنوثة الفتيات.
من المعروف أن الحواجب يكون لها تأثير كبير جدا علي الشكل العام بالنسبة للوجه لذلك الفتاة التي تعاني من الحواجب الخفيفة قد تلجأ إلى إستخدام مستحضرات التجميل فهي تجعلها كثيفة ولها شكل جذاب، ولكنها تساعد على ذلك بشكل مؤقت وبجانب هذا فأن هذه المستحضرات تعمل على تساقط شعر الحواجب فالأفضل أن يتم عمل خلطة في البيت تساعد على صبغ الحواحب وتدوم لأطول فترة ممكنة وهي خلطة الحنه.
إليكى مكونات خلطة صبغ الحواجب بالحنة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء الدافئ
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الخروع
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين
- نصف ملعقة صغيرة الحجم زيت خشب الصندل
- فرشاة ناعمة
طريقة عمل خلطة لصبغ الحواجب
- بداية نحضر طبق من السيليكون ثم نضع به الحنة والماء والزبادى ثم يتم المزج بإستخدام ملعقة خشبية.
- وبعد ذلك نضع كل من الحليب وزيت الخروع والفازلين وزيت خشب الصندل إلى الخليط السابق.
- مع الإستمرار فى الخلط جيدا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض ويصبح لدينا خليط الحنة المتجانس.
- وقبل وضع وصفة الحنة نقوم بتحديد الحواجب بإستخدام قلم، وبعد ذلك نبدأ فى وضع صبغة الحنة بإستخدام فرشاة ناعمة.
- ثم نتركها لمدة تتراوح مابين ساعة إلى ساعتين، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل حواجب بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام وصفة الحنة مرة كل أسبوع.
- وبعد ذلك سوف نلاحظ ظهور الحواجب بشكل جميل، وبعد شهر من إستخدام وصفة الحنة الرائعة سوف تظهر الحواجب بشكل كثيف.
- فيجب أن تجربى صبغة الحنة التى تساعدك على ملئ فراغات الحواجب، وبعد إستخدام الحنة السحرية والخطيرة تعطيكى شكل ومنظر رائع.
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