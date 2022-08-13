نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة اليابانية المنزلية لتفتيح وتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة أي أسمرار وبقع غامقة بدون عودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخلطة اليابانية من أفضل وأحسن الخلطات الرهيبة التى تساعد على تبييض الوجه بشكل رهيب وفى أسرع وقت، والخلطة اليابانية سوف نقدمها إلى كل الفتيات والسيدات وخاصة العروس المقبلة على الزواج بدلا من إستخدام طرق تعمل على تبيض الوجه بشكل غير جميل وبطريقة غير صحية مثل الماسكات الجاهزة والكريمات التجارية التى تحتوي على مواد ضارة، وأيضا بدلا من الذهاب إلى مراكز التجميل عن طريق الليزر الذى يحتاج إلى أموال طائلة، ويسبب ألم شديد عند العمل به، ولكن الخلطة اليابانية الطبيعية التى تتكون الجيلاتين والنشا وعصير الليمون والزبادى وزيت السمسم والحليب فهذه الخلطة تعالج البشرة السمراء والداكنة وعند إستخدامها تعطى نتيجة هائلة ومذهلة ببشرة بيضاء وفاتحة مثل الشعب اليابانى، والخلطة اليابانية يمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل بمكونات تتوافر بسعر يناسب جميع الفتيات ، وبطريقة سريعة وسهلة وتحضير الخلطة اليابانية لا تأخذ وقت كبير لذلك ينصح بإستخدامها لأنها تقضى على الهالات السوداء والتصبغات وتزيل الرؤوس السوداء وتوحد لون البشرة، وتزيل السواد حول الفم وتظهر الوجه بشكل جذاب، وبفضل الخلطة اليابانية تشعر الفتيات بالسعادة والراحة لأن سوف يظهر الوجه بشكل جميل ولا تحتاج إلى أدوات التجميل أو كريمات الأساس.

تساعد الخلطة اليابانية على تبييض الوجه في وقت سريع حيث أنها لا يكون لها أضرار جانبية تظهر على البشرة وذلك لأنها تتكون من مكونات طبيعية، وأن الخلطة اليابانية من الممكن أن نستخدمها أيضا لتبييض بشرة الجسم والمناطق الحساسة بدون أي ضرر وغير ذلك فأن مفعول هذه الخلطة يدوم لفترة طويلة جدا.

إليكى مكونات عمل الخلطة اليابانية لتبييض الوجه

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجيلاتين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

خمسة ملاعق كبيرة الحجم عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الطماطم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكركم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

طريقة عمل الخلطة اليابانية لتبييض الوجه