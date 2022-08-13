نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي وصفة تفتيح وتبييض البشرة والجسم والتخلص من التصبغات والاسمرار والبقع من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي وصفة تفتيح وتبييض البشرة والجسم ، النساء يتعرضن للشمس لمدة طويلة للغاية وهذا يؤدي إلى اسمرار الجسم والوجه أيضا، وبعض الأخر يظهر الاسمرار على الجسم أو الوجه نتيجة الذهاب إلى المصيف والجلوس كثيرًا على الشواطي في هذا الجو شديد الحرارة ولذلك بعد انتهاء المصيف تحتاج المرأة إلى وصفة تفتيح مثالية لكي تعيد إلي بشرتها اللون الطبيعي بالإضافة إلى أنها ترغب في تفتيح بشرتها وجسمها كله، وإذا فكرت في شراء منتجات مثل مستحضرات التجميل سنجدها أن باهظة الثمن ولا يستطيع أحد الاستمرار على شرائها لفترات طويلة بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة وتسبب الكثير من الالتهابات والمشاكل الأخرى ولذلك لجأت إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي نقدمها لكم من خلال هذا المقال، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة التفتيح المثالية للوجه والجسم كله

نحن دائما نرفع شعار لا للمواد الصناعية ونعم الوصفات الطبيعية والوصفة التي توجد معنا اليوم لا تحتوي على أي مواد ضارة وإنما جميع مكوناتها طبيعية ومفيدة جدا للبشرة، والمكون الأساسي في هذه الوصفة هي الخميرة وهي تعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي تغذي البشرة وتخلل داخل المسام وتساعد في تفتيح البشرة والتخلص من مشاكل كبيرة نراها بشكل يومي، والجميل والمميز في هذه الوصفة أنها تناسب جميع درجات نوع البشرة وتناسب أيضا جميع الأعمار، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة الرائعة في تفتيح البشرة، وتتلخص المكونات في:

ملعقة وربع من الخميرة.

ملعقة وربع من الدقيق.

ملعقة من العسل الأبيض.

كمية بسيطة من الكركم.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي يمكن استخدامها في تفتيح البشرة لأنها أمنة مائة في المائة على البشرة ولا تسبب أي أضرار معنا أنت دائما في أمان، وتتلخص الخطوات في: