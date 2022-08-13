كيراتين تطويل الشعر وعلاج التساقط والجفاف بمكونات طبيعية

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عمر شويل - جدة تبحث كل الفتيات والسيدات عن طريقة عمل كيراتين تطويل الشعر وعلاج الجفاف وخصوصاً اللاتي يعانين من تساقط وجفاف الشعر وعدم نموه بشكل صحي، وسوف نقدم لكي سيدتي هذه الوصفة الفعالة لحل هذه المشكلات بمكونات طبيعية وغير مكلفة، فهذه الوصفة تحتوي على صفار البيض المغذي للشعر الذي يعمل على تحسين مظهر ونعومة الشعر، كما يزيد من كثافته في وقت قصير لاحتواء صفار البيض على فيتامينات ونسبة عالية من الدهون التي تعمل على ترطيب الشعر، كما تحتوي وصفتنا على القهوة المغذية للشعر التي تزيد تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على نمو الشعر، وتزيد القهوة أيضاً من نعومة الشعر وتعالج الشيب، ومن ضمن مكونات الوصفة زيت الخروع الذي يعمل كمرطب للشعر يفيد في معالجة التقصف والجفاف، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، وصفة طبيعية فعالة لتطويل الشعر ومعالجة الجفاف والتساقط.

مكونات وصفة تطويل الشعر



سنقدم لكي فيما يلي مكونات هذه الوصفة الرائعة والمتكاملة لعلاج كل مشاكل الشعر بسرعة وبنتيجة مضمونة في منع تساقط الشعر وتطويله وعلاج الفراغات الموجودة في فروة الرأس:

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (النسكافيه).

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير



يمكنك بكل سهولة تحضير وصفة طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر بطريقة سريعة كما يلي:

اخلطي صفار البيضة مع ملعقة كبيرة من القهوة، وقلبي جيداً حتى تذوب القهوة تماماً. أضيفي ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الخروع ثم اخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات.

طريقة الاستخدام

إذا كنتي تعانين من مشاكل كثيرة بالشعر فإن الاستخدام المتكرر للوصفة مسموح به على حسب طبيعة شعرك، فيمكنك استخدام الوصفة مرة أو أكثر في الأسبوع فهى آمنة تماماً على الشعر ولا تسبب أي ضرر. ضعي الماسك على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك لتصل الوصفة اإلى فروة الرأس. نغطى الشعر بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالشامبو والماء البارد وتجنب الماء الساخن لأنه قد يسبب تكتل البيض ويصعب التخلص منه. تستخدم هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع وهى آمنة للصغار والكبار لأنها وصفة طبيعية. .سوف تلاحظين النتيجة خلال شهر مع المدوامة على استخدامها.

فوائد صفار البيض للشعر

يعتبر صفار البيض علاج فعال للشعر المتقصف والجاف، ومن أهم فوائده للشعر ما يلي: