نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون الأحمر العنابي وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي
عمر شويل - جدة صبغ الشعر احمر ناري بالحناء بدون مواد كيميائية ضارة، تفضل الكثير من السيدات القيام ببعض التغييرات كل فترة، ومن هذه التغيرات صباغة الشعر، لذا قد تقوم بشراء صبغة الشعر الجاهزة لكن للوصول إلى اللون المطلوب بالصباغة الجاهزة يعمل على إضعاف الشعر ومع مرور الوقت نلاحظ تساقط الشعر وتلفه، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية في صباغة الشعر،ومن الألوان المفضلة عند صباغة الشعر هو الأحمر الناري، يعتبر هذا اللون من أجرأ الألوان، فهو يوحى بالجمال ويعطى منظر أكثر من رائع، كما إنه من الألوان المنتشرة كثيراً ويفضله الكثير من السيدات، لذا سنقدم لكم صبغ الشعر احمر ناري بالحناء بدون مواد كيميائية ضارة.
صبغ الشعر احمر ناري بالحناء بدون مواد كيميائية ضارة
اللون الأحمر النارى من ألوان الشعر الجريئة والمميزة ويوحي بالتألق، كما إنه دليل مميز على الأنوثة ويوحي بالتشبه بالنجمات، لذا لا عليك سيدتى تفويت هذه التجربة، فهى أكثر من رائعة، ومن مكونات هذه الصبغة:
- فازلين لترطيب الشعر وحماية البشرة من التعرض للالتهابات.
- قفازات من البلاستيك.
- فرشاة مناسبة لتوزيع الصبغة على الشعر.
- إناء لخلط الصبغة.
- ٣ ملعقة كبيرة من الكركديه مطحون.
- كوب من الكركديه المغلي المصفى
- بعض أوراق الكركديه.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير والاستخدام
لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة:
- نحضر الإناء ونضع به منقوع الكركديه.
- نضع الكركدية المطحون ونقلب جيدا.
- نضيف الفازلين وزيت الزيتون.
- نقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا.
نضع الحناء على الشعر .
- لكن علينا تقسيم الشعر الى أربع أقسام ونضع على كل قسم على حدا
- يتم توزيع الحناء على الشعر باستخدام الفرشاة.
لا يجب أن نغفل عن إرتداء القفازات
- في حالة الرغبة في عمل خصلات يتم تقسيم الشعر حسب الرغبة.
- يفضل تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.
- لا يجب الخوف من تأثير هذه الطريقة لأنها لاتحتوى من مواد كيميائية
- تعمل هذه الطريقة على تغذية الشعر وتقويته من الجذور حتى الأطراف .
- كما يساعد في فرد الشعر والحصول على شعر ناعم ولامع وصحي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون الأحمر العنابي وتغطية مثالية للشيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.