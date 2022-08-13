نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون الأحمر العنابي وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر احمر ناري بالحناء بدون مواد كيميائية ضارة، تفضل الكثير من السيدات القيام ببعض التغييرات كل فترة، ومن هذه التغيرات صباغة الشعر، لذا قد تقوم بشراء صبغة الشعر الجاهزة لكن للوصول إلى اللون المطلوب بالصباغة الجاهزة يعمل على إضعاف الشعر ومع مرور الوقت نلاحظ تساقط الشعر وتلفه، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية في صباغة الشعر،ومن الألوان المفضلة عند صباغة الشعر هو الأحمر الناري، يعتبر هذا اللون من أجرأ الألوان، فهو يوحى بالجمال ويعطى منظر أكثر من رائع، كما إنه من الألوان المنتشرة كثيراً ويفضله الكثير من السيدات، لذا سنقدم لكم صبغ الشعر احمر ناري بالحناء بدون مواد كيميائية ضارة.

صبغ الشعر احمر ناري بالحناء بدون مواد كيميائية ضارة

اللون الأحمر النارى من ألوان الشعر الجريئة والمميزة ويوحي بالتألق، كما إنه دليل مميز على الأنوثة ويوحي بالتشبه بالنجمات، لذا لا عليك سيدتى تفويت هذه التجربة، فهى أكثر من رائعة، ومن مكونات هذه الصبغة:

فازلين لترطيب الشعر وحماية البشرة من التعرض للالتهابات.

قفازات من البلاستيك.

فرشاة مناسبة لتوزيع الصبغة على الشعر.

إناء لخلط الصبغة.

٣ ملعقة كبيرة من الكركديه مطحون.

كوب من الكركديه المغلي المصفى

بعض أوراق الكركديه.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة: