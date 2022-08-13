نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة ، الكولاجين كلنا نعرف أنها من أهم المواد الهامة للبشرة لأنها تعمل على تفتيح البشرة وشد الترهلات والتخلص من آثار التجاعيد مع العلم أن أصفر كريم يحتوي على نسبة من الكولاجين يتعدى سعره إلى 300 جنيه، وهذه الكمية لا تكفي استخدام أسبوع واحد فقط، ولكن بعد الآن لن تحتاجي إلى شراء هذه المنتجات الغالية الثمن لأننا سوف نقدم لكم وصفة رائعة باستخدام لبان الذكر والجديد معنا في هذا المقال أن لبان الذكر يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي التي لا مثيل له، وسوف يجعل بشرتك صافية وخالية من أي عيوب، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم قراءة ومتابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة لبان الذكر في شد البشرة والتخلص من التجاعيد

البشرة تأتي في وقت معين وتحتاج إلى اهتمام بالغ ويجب عدم إهمالها لأنها هي أساس المظهر البراق التي تشعر المرأة بالثقة المتكاملة عند رؤية نفسها وبشرتها خالية من أي عيوب، وكما تعودوا علينا أننا نفضل دائما استخدام المنتجات الطبيعية التي نقوم بتحضيرها في المنزل ولا نضع فيها أي مواد صناعية تضر البشرة إطلاقا، ولذلك نحن نؤكد لكم أنه لا يوجد أفضل من لبان الذكر لكي يستخدم على البشرة بأمان دون الشعور بالخوف والقلق من أي شيء، ولذلك نحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة الرائعة في التخلص من الكثير من المشاكل، وتتلخص المكونات في:

لبان ذكر منقوع لمدة 25 ساعة تقريبا.

ملعقة من النشا.

ماء مغلي.

ماء ورد.

خطوات تحضير واستخدام وصفة لبان الذكر في شد البشرة

هذه الوصفة لا يوجد أسهل وأسرع منها ولكن لكي تحصلي على النتيجة المرغوبة يجب عليكم استخدام هذه الوصفة لمدة لا تقل عن شهرين ونصف تقريبا ولكن مع العلم أن النتيجة سوف تظهر تدريجيا، وتتلخص الخطوات في: