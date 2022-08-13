نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين برائحة الورد يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين للتخلص من رائحة العرق ، العرق يجعل الشخص له رائحة مكروه من الجميع ويريدون عدم التعامل معه بسبب هذه الرائحة هناك بعض الأشخاص مهما وضعوا من مزيلات عرق تجد أن الرائحة مازالت موجودة ويصعب التخلص منها، كما توجد بعض النساء تشتكي من اسمرار تحت الإبط وتريد تفتيح هذه المنطقة على الرغم من أن مزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية هي التي تسبب الاسمرار الموجود بل يوما بعد. يوم تزداد نسبة الاسمرار، ولكن بعد قراءة هذا المقال وداعا لكل هذه المعاناة نحن سوف نقدم. لكم وصفة الشبة والجلسرين في التخلص من رائحة العرق بالإضافة إلى ترطيب للمنطقة كلها، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مزيل العرق باستخدام الشبة والجلسرين

الجلسرين من المنتجات التي تحتوي على نسبة ترطيب عالية علاوة على ذلك إلا أنه يعمل على تفتيح الأماكن الغامقة ولكن نحن نعرف جيدا أن نتيجة الوصفة لن تظهر من الاستخدام المتقطع أو استخدام مرة واحدة ولكن من الضروري الالتزام بهذه الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور على الأقل كي ترى نتيجة لا مثيل لها، ونحن دائما نقول أن لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية التي تجعلنا نستخدمها بأمان دون الخوف من أي شيء، والآن نحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة السحرية الرهيبة في القضاء على رائحة العرق نهائيا، وتتلخص المكونات في:

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة ناعم جدا.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ماء ورد.

معلقة من زيت الزيتون.

وعاء لتحضير الوصفة.

خطوات تحضير وصفة الشبة والجلسرين في القضاء على رائحة العرق

نحن نريد بث الثقة في نفوس الأشخاص وجعلهم يتحركون بحرية مطلقة، ولا توجد لهم رائحة عرق نهائي، ولذلك نحن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة واستخدامها: