نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعلقة من الخميرة الطازجة احصلي علي ماسك الخميرة للبشرة مذهلة وجذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ماسك الخميرة ، من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من الكثير من المشاكل الجلدية مثل الكلف والنمش والتجاعيد الرفيعة وحب الشباب والبثور السوداء، وهي وصفة تساعد علي تنظيف البشرة بعمق وتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد، يساعد علي حماية البشرة والحفاظ عليها، لذلك ينصح أطباء البشرة بالمداومة علي استخدامها، وهي وصفة تتناسب مع جميع أنواع البشرة، بعد استخدام هذه الخلطة سوف تحصلين علي بشرة مشدودة ونضرة وجذابة، ووصفات الخميرة تساعدك علي جعل بشرتك أكثر بيضاً ونضارة، وهي وصفة تستخدم لترطيب البشرة والعناية بها، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك الخميرة لعلاج جميع مشاكل البشرة.

مكونات عمل ماسك الخميرة

يتكون هذا الماسك الرهيب من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من الخميرة الطازجة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير ماسك الخميرة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

قومي بإحضار طبق صغير الحجم، وضعي فيه الخميرة والماء الدافئ مع التقليب جيداً. ثم ضيفي عليهم الدقيق للحصول علي كتلة مثل القشدة السميكة. بعد ذلك غطي الطبق بمنشفة،وقم بوضعه في مكان مظلم ودافئ لمدة 24 ساعة. ثم قومي بدهن الخليط علي منطقة الوجه والرقبة بكمية مناسبة لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد الخميرة للبشرة

تحتوي علي فوائد عديدة جداً سوف نتعرف علي بعضها وهي كالتالي:-

تعالج الكثير من مشاكل البشرة لاحتوائها علي عناصر مضادة للأكسدة.

منع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة فهي تحفز إنتاج الكولاجين بالجلد.

تساعد في الحفاظ علي مستويات الرطوبة للبشرة الجافة وتعمل علي تفتيح البشرة الباهتة والمجهدة.

تعد علاجاً طبيعياً فعالاً في تسمين الوجه النحيف.

تستعمل لزيادة نضارة الوجه والبشرة وإخفاء أثار حب الشباب.

الحفاظ علي نضارة وشباب البشرة وتأخير مظاهر الشيخوخة.

تقليل من نسب ظهور التجاعيد التي تظهر علي الوجه.

ماسك الخميرة لإزالة شعر الوجه

خطوات تحضير هذا الماسك السحري لشعر الوجه وهي كالتالي:-

يتم مزج معلقة من الخميرة الطازجة مع معلقة من الماء جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم نقوم بوضعهم علي الوجه ونتركه حتي يجف تماماً لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك يتم تقشير الخليط بواسطة اليد حتي نتخلص منه تماماً ثم غسل بالماء الفاتر.

ماسك الخميرة والنشا للتفتيح وتنظيف البشرة

خطوات تحضير هذا الماسك الرهيب وهي كالتالي:-

يتم خلط معلقة من النشا مع معلقة من الخميرة في وعاء.

ثم نضيف إليهم الماء ونقليب حتي يتم التجانس.

بعد ذلك نقوم بفرد هذا الخليط علي الوجه ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

خلطة الخميرة لنفخ الخدود

خطوات تحضير هذه الوصفة الرهيبة وهي كالتالي:-