نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميبو والنشا صاروخ الجمال للعرايس تبييض الجسم والبشرة في 3 ليالي هتكونى بدر منور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة كريم ميبو والنشا من أفضل الخلطات التي تستخدم في تفتيح البشرة والجسم بمقدار حوالي 10 درجات كاملة في يوم واحد، فالجسم يحتوي على الكثير من المناطق التي بها بعض الاسمرار أو الاصفرار بحسب كل جسم حيث أنه يختلف من جسم إلى أخر وفقًا لدرجة الاهتمام بالنظافة الشخصية وترطيب الجسم باستمرار، ولكن يمكنك اللجوء إلى الوصفات التي تشبه خلطتنا اليوم والتي تم تحضيرها من مكونات طبيعية بدلًا من الكريمات الجاهزة والتي قد تكون في أغلب الأحيان ضارة. كيفية تحضير خلطة كريم ميبو والنشا للتفتيح المكونات اللازمة لعمل الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من كريم ميبو الطبي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعصير الليمون.

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة الأبيض. خطوات وطريقة تحضير وصفة ميبو والنشا للتفتيح:- اخلطي كل المكونات مع بعضها في علبة صغيرة بحيث تصبح مختلطة تمامًا وممتزجة بشكل كامل.

بعد ذلك اغسلي وجهك أو اغسلي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها بماء دافئ حتى يتم تطبيق الخلطة على المنطقة وهي نظيفة.

دلكي الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم اتركيها على البشرة لمدة حوالي خمسة عشر دقيقة على الأقل حتى تجف تمامًا على البشرة.

اشطفي المنطقة بعد ذلك بماء وغسول مناسب لنوع البشرة والجلد ثم قومي بتمرير قطعة من الثلج عليها حتى يتم غلق مسام البشرة.

يجب تجفيف المنطقة جيدًا ثم ترطيبها واحرصي على تكرارها مرتين من كل أسبوع لمدة شهرين وستجدي نتائج مذهلة. خلطة البطاطا وماء الورد لتفتيح الجسم المكونات اللازمة:- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كبسولات فيتامين سي.

خمس ملاعق كبيرة من عصير البطاطا.

زيت زيتون وزيت لافندر.

عصير ليمون. خطوات تحضير وصفة عصير البطاطا لتفتيح الجسم:- قومي بمزج كل المكونات مع بعضها حتى تختلط تمامًا وصبيها بشكل تدريجي وقلبي بواسطة ملعقة خشبية.

اشطفي بشرتك أو المنطقة جيدًا ثم قومي بفرد الخليط عليها ودلكي بيديك بلطف ثم قومي بتركها نصف ساعة على البشرة.

اتركي الخليط ثم قومي بشطفه جيدًا وتجففيه بعد تنظيف البشرة منه وكرري استخدام الخليط مرتين أسبوعيًا.

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